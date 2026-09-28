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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

دفع تهاجم ۲۵۴ پهپاد اوکراینی توسط پدافند روسیه

دفع تهاجم ۲۵۴ پهپاد اوکراینی توسط پدافند روسیه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند این کشور موفق شده است تهاجم ۲۵۴ پهپاد اوکراینی را دفع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۵۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، اسمولنسک و کالوگا منهدم کردند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.

کد مطلب 6961168

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