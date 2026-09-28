کریمی: ۸۱ درصد مطالبات گندمکاران کرمانشاه پرداخت شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: تاکنون ۸۱ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و بخش باقی‌مانده نیز به‌زودی تسویه خواهد شد.

وی افزود: مجموع مطالبات گندمکاران کرمانشاه ۳۴ همت بوده که از این میزان تاکنون ۲۷.۷ همت معادل ۸۱ درصد پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ۱۹ درصد از مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده که طبق برنامه اعلام‌شده، پرداخت این بخش نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

کریمی درباره سطح زیر کشت گندم در استان گفت: در سال زراعی گذشته مجموع سطح زیر کشت گندم کرمانشاه به ۴۳۴ هزار هکتار رسید.

وی ادامه داد: از این میزان، ۱۰۴ هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص داشت و ۳۳۰ هزار هکتار نیز زیر کشت گندم دیم قرار گرفته بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته تصریح کرد: در این مدت بیش از ۶۸۳ هزار تن گندم در استان کرمانشاه خریداری شد.