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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

کریمی: ۸۱ درصد مطالبات گندمکاران کرمانشاه پرداخت شد

کریمی: ۸۱ درصد مطالبات گندمکاران کرمانشاه پرداخت شد

کرمانشاه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه از پرداخت ۲۷.۷ همت از مطالبات گندمکاران استان خبر داد و گفت: ۱۹ درصد باقی‌مانده به‌زودی پرداخت می‌شود.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: تاکنون ۸۱ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و بخش باقی‌مانده نیز به‌زودی تسویه خواهد شد.

وی افزود: مجموع مطالبات گندمکاران کرمانشاه ۳۴ همت بوده که از این میزان تاکنون ۲۷.۷ همت معادل ۸۱ درصد پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ۱۹ درصد از مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده که طبق برنامه اعلام‌شده، پرداخت این بخش نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

کریمی درباره سطح زیر کشت گندم در استان گفت: در سال زراعی گذشته مجموع سطح زیر کشت گندم کرمانشاه به ۴۳۴ هزار هکتار رسید.

وی ادامه داد: از این میزان، ۱۰۴ هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص داشت و ۳۳۰ هزار هکتار نیز زیر کشت گندم دیم قرار گرفته بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته تصریح کرد: در این مدت بیش از ۶۸۳ هزار تن گندم در استان کرمانشاه خریداری شد.

کد مطلب 6961171

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