دور سوم نمایش «رویای آمریکایی» به تئاتر هامون رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه، نمایش «رویای آمریکایی» برگرفته از نمایشنامه «باغ وحش شیشهای» نوشته تنسی ویلیامز به کارگردانی علی حضرتی پس از ۲ دوره اجرای موفق، در دور سوم اجراهای خود به تهیه کنندگی محمد ذوالفقاری از یکشنبه ۱۲ مهر در تئاتر هامون روی صحنه میرود. دراماتورژی این اثر را نیز علی حضرتی و هلیا خدابخش مشترکا برعهده دارند.
«رویای آمریکایی» برداشتی هجوآمیز و پارودیک از «باغوحش شیشهای» تنسی ویلیامز است؛ تلاشی برای بازخوانی جهان اثر از زاویهای طنزآمیز و متفاوت.
در این نمایش ۷۵ دقیقهای، امیر کردی، نیوشا نیکبخش، زهره خزایی، احمدرضا میررجبی، محمدجواد رضوانی، مهیار مسیبزاده به ایفای میپردازند.
علی احمدی به عنوان مشاور کارگردان، این پروژه را همراهی میکند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «این خانه پر از حرف است؛ از گذشته، از آینده، از آدمهایی که رفتهاند و آدمهایی که هنوز نیامدهاند. اما ظاهراً هیچکس حواسش به چیزی که همین حالا در این خانه میگذرد نیست.»
از دیگر عوامل این اثر نمایشی میتوان به سرمایه گذار: امیر خطیبی، مجری طرح: امیر پارسائیانمهر، طراح نور: میلاد الهی، طراح پوستر و گرافیک: علیرضا محمدیان، طراح لباس: نازنین میچانی، عاطفه کبیری، طراح و مجری گریم: ملیکا حسین، طراح صحنه: سهیلا عزیزی، آرمین کامران، مدیر پروژه: مهیار مسیب زاده، مدیر تولید: آرمین کامران، دستیار اول کارگردان: مبینا گل یخ، جانشین تهیهکننده: باران برومند، دستیار دوم کارگردان: محدثه رحیمی، مدیر صحنه: ریحانه ثابتی، دستیار صحنه: کیارش قاجار، یگانه صفدری، دستیار لباس: سما گلپایگانی، اپراتور نور: مهدی گیوی، مهندس صدا: حسام سیاوشی، مدیر تبلیغات: امیر پارسائیانمهر، مشاور رسانه: پارسا اسماعیلی، مدیریت محتوا، کارگردان تیزر: سپهر علیمحمدی، موشن گرافیک: مجتبی رحامیان، عکاس: رضا جاویدی، فیلمبردار و عکاس پشتصحنه: عارف سلجوقی، تولید محتوای اجرایی: مهبد نصیری اشاره کرد. دور سوم اجرای «رویای آمریکایی» محصول کمپانی بینالمللی KIMIA ARTS است.
علاقه مندان میتوانند جهت تهیه بلیت روزهای نخستین این نمایش و کسب اطلاعات بیشتر، به سایت تیوال مراجعه کنند.
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