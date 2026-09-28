اگر مشکل قلبی دارید وارد این بیمارستان نشوید!

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اسلامشهر در جنوب غربی شهر تهران قرار دارد. اکثریت ساکنان این منطقه، از طبقه کارگر و آسیب پذیر جامعه هستند که تنها تکیه گاه روزهای ناخوشی و بیماری آنها، یک بیمارستان است. بیمارستان امام رضا(ع) که سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسید و به عنوان مرکز ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

متاسفانه این بیمارستان فاقد خدمات آنژیو قلب و MRI است و اگر قرار باشد بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی بخواهند از خدمات آنژیو یا MRI استفاده کنند، لازم است به بیمارستان میلاد در غرب تهران و یا بیمارستان فیاض بخش بروند.

علی شاه عباسی، معاون درمان اداره کل درمان استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خدمات درمانی در تمامی سازمان ها و دستگاه‌ها، سطح بندی می شود و اینگونه نیست که هر مرکز درمانی یا بیمارستانی، تمامی خدمات سطوح مختلف را ارائه بدهد.

وی با اشاره به سطح بندی خدمات درمانی، افزود: سطح ۴ شامل خدمات فوق تخصصی می شود که نیازمند تجهیزات های تک است که آنژیوگرافی و MRI نیز در این دسته قرار دارند.

شاه عباسی تاکید کرد: برای داشتن آنژیوگرافی، لازم است یک مرکز مجهز جراحی قلب وجود داشته باشد که اگر بیمار حین آنژیو دچار مشکل شد، سریعا به اتاق عمل برود.

وی افزود: این قبیل امکانات و تجهیزات را نمی‌توان در همه مراکز درمانی فراهم کرد و سازمان تأمین‌اجتماعی هم در دو بیمارستان شهید لواسانی در شرق تهران و بیمارستان میلاد در غرب تهران، خدمات آنژیو به بیماران ارائه می دهد.

شاه عباسی در پاسخ به این سئوال که چرا نباید بیمارستان امام رضا در اسلامشهر با جمعیت ۵۰۰ هزار نفری، آنژیو نداشته باشد، گفت: سطح بندی خدمات این امکان را نمی دهد و تصمیمات در کمیته ای که در سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل شده است، صورت می گیرد و این کمیته به این جمع بندی نرسیده که بیمارستان امام رضا اسلامشهر دارای آنژیو و MRI باشد.

معاون درمان اداره کل درمان استان تهران، در خصوص عدم راه اندازی ارسال ریپورت خدمات تصویربرداری از طریق پیامک به بیمار و پزشک مربوطه، اظهار داشت: این خدمت نیز در مسیر اجرا قرار دارد.

این اظهارات معاون درمان اداره کل درمان استان تهران، شاید برای سازمان تأمین‌اجتماعی قابل استناد باشد؛ اما یادمان نرود که در شهرستانی که اکثریت جمعیت آن را طبقه کارگر و آسیب پذیر جامعه تشکیل می‌دهند و پوشش بیمه‌ای آنها نیز بیمه تأمین‌اجتماعی است، نمی توان به آنها قبولاند که تنها بیمارستان شهر آنها، آنژیو ندارد و باید کیلومترها طی مسافت کنید و خودتان را به بیمارستان میلاد برسانید. البته که داستان بیمارستان میلاد و شلوغی زایدالوصف آن بر کسی پوشیده نیست.

آنچه مسلم است، خدماتی که بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی دریافت می‌کنند، هیچ تناسبی با حق بیمه ای که هر ماه بابت درمان از آنها دریافت می‌شود؛ ندارد. زیرا، بیمارستان امام رضا اسلامشهر که سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسیده است، تنها بیمارستان یک شهرستان با انبوه جمعیت است. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی، در این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر ساکن، حتی یک کلینیک یا درمانگاه ندارد که بیماران بتوانند برای خدمات سرپایی از آن استفاده کنند.

آنژیوگرافی نوعی تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس است که برای بررسی رگ‌های خونی از آن استفاده می‌شود.

در آنژیوگرافی لوله‌ پلاستیکی به نام کاتتر (Catheter) وارد رگ‌ها می‌شود و سپس برای مشاهده تصویر روی نمایشگر، ماده حاجب را تزریق می‌کنند. سپس با بررسی رگ‌ها، هرگونه مشکلی که در آنها وجود داشته باشد را شناسایی و در صورت لزوم آن را درمان می‌کنند.

آنژیوگرافی برای بررسی سلامت رگ های خونی و نحوه جریان خون در آنها استفاده می شود که می تواند به تشخیص یا بررسی چندین مشکل موثر بر رگ های خونی کمک کند، از جمله تصلب شرایین و باریک شدن شریان ها بدین معنی که شما در معرض خطر سکته مغزی یا حمله قلبی هستید.

به نظر می‌رسد در منطقه ای که بیشتر ساکنان آن را طبقه کارگر و آسیب پذیر جامعه تشکیل می دهند، وجود خدمات تخصصی همچون آنژیو و MRI نیاز است و نمی توان با ارجاع آنها به یک بیمارستان دیگر، شرایط رضایتمندی بیمه شدگان را فراهم آورد.