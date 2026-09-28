خبرگزاری مهر- گروه استان ها، یوسف برادران مهر: جوانان و نوجوانان در سالهای دفاع مقدس تنها تماشاگر تحولات کشور نبودند؛ آنان در میدان ایستادند، مسئولیت پذیرفتند و بخشی از بزرگترین حماسههای تاریخ معاصر ایران را رقم زدند.
امروز نیز نسل جوان در میدانهای تازهای از دفاع و پیشرفت کشور حضور دارد؛ از تلاشهای علمی و فنی و فعالیتهای جهادی گرفته تا حضور در میدانهای خدمت و مقاومت، گاه در سکوت و حتی در دل شب. این مسیر، برای نسل امروز یک مسئولیت و یک فرصت است؛ اینکه تجربه و روحیه جوانان دیروز را بشناسد و متناسب با نیازهای امروز، نقش خود را در ساخت آینده کشور ایفا کند.
استان سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از جوانترین استانهای کشور، سرمایه انسانی بزرگی در اختیار دارد. تربیت، هدایت، حمایت و ایجاد فرصت برای این جمعیت جوان، ضرورتی جدی است تا استعدادها به مسیرهای سازنده هدایت شوند و در دام آسیبهای اجتماعی، مسیرهای انحرافی یا مشاغل کاذب گرفتار نشوند. روایت زندگی و نقش جوانان دفاع مقدس میتواند بخشی از این مسیر را روشن کند.
نوجوانان امروز ادامه دهندگان راه ۳۶ هزار شهید دانشآموز دفاع مقدس هستند
حسن نوری، جانباز و رزمنده دفاع مقدس و دبیر جبهه فرهنگی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پررنگ نوجوانان در دفاع مقدس گفت: حدود ۳۶ هزار دانشآموز در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند و امروز نیز نوجوانان با وجود هجمههای فرهنگی و جنگ شناختی، حضوری پررنگ و اثرگذار در صحنههای مختلف دارند.
وی، با اشاره به نقش نوجوانان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: امام خمینی(ره) پیش از انقلاب در پاسخ به این پرسش که با تکیه بر چه کسانی مبارزه میکنید، فرمودند «یاران من در گهوارهها هستند»؛ نسلی که بعدها بخش مهمی از آن در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان قرار گرفت.
وی افزود: بسیاری از رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس در جبههها حضور داشتند، متولد دهه ۴۰ بودند و در سنین نوجوانی و جوانی در میدان دفاع از کشور قرار گرفتند. آمار حدود ۳۶ هزار شهید دانشآموز نیز بهخوبی نشاندهنده نقش ویژه نوجوانان در آن دوران است.
نوری ادامه داد: برخی نوجوانان برای رسیدن به جبهه حتی با تغییر سن خود در شناسنامه تلاش میکردند محدودیتهای سنی را پشت سر بگذارند و خود را به مناطق عملیاتی برسانند؛ نسلی که در حساسترین سالهای کشور، مسئولیتپذیری و شجاعت را به نمایش گذاشت.
نوجوانان امروز؛ نسلی که پای کار ایستاده است
دبیر جبهه فرهنگی سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط امروز جامعه گفت: نوجوانان این نسل در معرض حجم گستردهای از پیامها و هجمههای رسانهای و شناختی قرار دارند، اما آنچه امروز در صحنههای مختلف شاهد آن هستیم، حضور پررنگ و مسئولانه نوجوانان است.
وی با اشاره به حوادث تروریستی اخیر و بهویژه حادثه مدرسه میناب بیان کرد: پس از این حادثه، موج تازهای از حضور نوجوانان در صحنههای اجتماعی شکل گرفت و نشان داد این نسل نیز در بزنگاههای مهم، مسئولیت خود را میشناسد و نسبت به سرنوشت کشور بیتفاوت نیست.
نوری گفت: برای ما که وارث خون شهدا و همرزمان نوجوان آن دوران هستیم، دیدن این روحیه در نسل جدید مایه دلگرمی است؛ چراکه نشان میدهد مسیر و آرمان شهدای نوجوان دفاع مقدس همچنان ادامه دارد و پرچمی که آنها برافراشتند، به نسل امروز رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد نوجوانان و جوانان امروز با حفظ هویت، امید و انگیزه، مسیر پیشرفت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی را ادامه دهند و با تواناییهای خود آیندهای روشن برای کشور رقم بزنند.
از «بچههای گهواره» تا نوجوانان امروز؛ رسالت تربیت نسل همچنان ادامه دارد
محمد زاهد شیخی، استاد دانشگاه و رزمنده دفاع مقدس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت تربیت نسل نوجوان گفت: پیش از آنکه از نقش دانشآموزان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سخن بگوییم، باید از پدر و مادرانی یاد کنیم که خود در مکتب امام خمینی(ره) تربیت شدند و زمینه تربیت نسل بعد را فراهم کردند.
وی با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره «بچههای در گهواره» افزود: حضرت امام(ره) در سال ۱۳۴۲ در پاسخ به این نگاه که با چه نسلی میتوان انقلاب کرد، از کودکان در گهواره سخن گفت؛ نسلی که بعدها با تربیت خانواده و حضور در فضای انقلاب، در صحنههای مختلف نقشآفرینی کرد.
شیخی ادامه داد: این روند پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و نوجوانان در حوادثی مانند ۱۳ آبان و سپس دوران دفاع مقدس وارد میدان شدند؛ بهگونهای که حدود ۳۶ هزار دانشآموز در دفاع مقدس به شهادت رسیدند و این حضور، بخشی مهم از تاریخ تربیتی و اجتماعی کشور را شکل داد.
انتقال تجربه به نسل جدید نیازمند مربیان بهروز است
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت ارتباط میاننسلی اظهار کرد: اگر قرار است مسیر تربیتی نسلهای گذشته به نوجوانان امروز منتقل شود، این رسالت به مربیانی نیاز دارد که خود در مکتب امامین انقلاب رشد کرده و با این فرهنگ آشنا باشند.
وی گفت: نسل نوجوان امروز از نظر ذهنی و روحی آمادگی بالایی برای پذیرش مفاهیم و ارزشها دارد، اما پرسش اساسی این است که آیا مربیان و متولیان تربیت نیز متناسب با شرایط امروز بهروز شدهاند یا همچنان با ادبیات و روشهای چند دهه قبل با این نسل سخن میگویند.
شیخی با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان در جریانهای اجتماعی و فرهنگی روز افزود: امروز نیز نمونههای مختلفی از حضور نسل جوان در صحنههای گوناگون دیده میشود و این نشان میدهد ظرفیت اثرگذاری و مسئولیتپذیری در این نسل وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: تربیت نسل تنها به پرورش و آمادهسازی آنها محدود نمیشود، بلکه حفظ و تقویت این سرمایه نیز یک رسالت مهم است. باید نوجوانان و جوانان را روزبهروز توانمندتر و پربارتر تربیت کنیم تا بتوانند در مسیر پیشرفت کشور و تمدنسازی اسلامی، نقشآفرینی کنند.
جوانان امروز میدانداران اصلی دفاع از کشور هستند
جواد آقالو حسینی، راوی دفاع مقدس و فعال حوزه ایثار و شهادت در سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقشآفرینی جوانان و نوجوانان در دفاع اخیر گفت: امروز جوانان و نوجوانان میدانداران اصلی دفاع از کشور هستند و حضور پرشور آنان نشان میدهد نسل جدید ظرفیت بالایی برای نقشآفرینی در عرصههای مختلف دارد.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی نسلهای گذشته با جوانان افزود: باید در کنار نوجوانان و جوانان حضور داشته باشیم و اجازه ندهیم مشغلههای زندگی و روزمرگی، ما را از این نسل فاصله دهد؛ چرا که ارتباط و گفتوگوی میان نسلها میتواند زمینه انتقال تجربه و ارزشهای دفاع و ایثار را فراهم کند.
دفاع مقدس؛ گنجینهای برای نسل آینده
این راوی دفاع مقدس با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب درباره دفاع مقدس بهعنوان «گنجینهای تمامنشدنی» اظهار کرد: دوران دفاع مقدس مجموعهای از حماسهها، تجربهها و معارف ارزشمند است که باید برای نسلهای آینده استخراج و روایت شود.
آقالو حسینی ادامه داد: بخشی از این گنجینه با درگذشت یا شهادت حماسهسازان آن دوران دیگر به شکل گذشته در دسترس نیست؛ رزمندگانی که خود شاهد بسیاری از اتفاقات بودند و امروز در میان ما حضور ندارند. از این رو باید از فرصت باقیمانده برای ثبت روایتها و انتقال تجربههای آنان استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس برخلاف یک گنج مادی که با برداشت از آن کاهش مییابد، گنجی پایانناپذیر است؛ هرچه جوانان از معارف و تجربههای آن بهره بگیرند، آثار و برکات بیشتری برای آنان و جامعه به همراه خواهد داشت.
آقالو حسینی گفت: توصیه من به جوانان و نوجوانان این است که دفاع مقدس را مطالعه و روایتهای آن را دنبال کنند؛ چرا که شناخت این دوران میتواند به درک بهتر مفاهیمی مانند ایثار، مسئولیتپذیری، مقاومت و فداکاری کمک کند.
نظر شما