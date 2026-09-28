به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر شنبه در جلسه‌ای با مدیv شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان، با اشاره به مسائل و مطالبات شهرستان لنگرود در حوزه سوخت‌رسانی، بر ضرورت پیگیری جدی درخواست‌های مطرح‌شده و تقویت خدمات‌رسانی در این بخش تأکید کرد.

فرماندار لنگرود در این نشست با بیان اینکه تأمین و توزیع مناسب فرآورده‌های نفتی از موضوعات مهم در حوزه خدمات‌رسانی به مردم است، اظهار کرد: برخی مسائل و درخواست‌های شهرستان در حوزه سوخت‌رسانی نیازمند پیگیری و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف شهرستان افزود: استمرار خدمات‌رسانی مناسب به خانوارها، بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و سایر مصرف‌کنندگان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

گلشن همچنین بر ضرورت توجه به مسائل مطرح‌شده از سوی مسئولان شهرستان و بررسی راهکارهای اجرایی برای رفع آنها تأکید کرد و گفت: پیگیری مطالبات مردم و تسهیل روند ارائه خدمات باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار لنگرود با تأکید بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تقویت هماهنگی میان فرمانداری، مسئولان شهرستان و مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌تواند در رفع مشکلات موجود و ارتقای کیفیت خدمات سوخت‌رسانی در شهرستان مؤثر باشد.

در این نشست همچنین موضوعات و درخواست‌های مطرح‌شده در حوزه نفت و سوخت‌رسانی شهرستان لنگرود مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری موارد مطرح‌شده و اتخاذ تمهیدات لازم برای بهبود خدمات تأکید شد.