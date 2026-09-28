فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز با خانواده چهار شهید دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد خلبان محمدرضا زارعی، فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور در منازل خانواده سرلشکر خلبان شهید آلیان برین، سرهنگ دوم شهید موسی شیرازی از مهندسان پرواز، شهید حیدر ساور سلفی از مهندسان پرواز و سرهنگ خلبان شهید رسول عابدیان، با خانواده این شهدای والامقام دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.
زارعی در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: امنیت، استقلال و اقتدار امروز کشور مرهون ایثارگری شهیدانی است که در سختترین شرایط، دفاع از میهن را بر آسایش و زندگی خود ترجیح دادند و با نثار جان خود، عزت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند.
وی با تأکید بر جایگاه والای خانواده شهدا افزود: تکریم خانواده شهدا تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه وظیفهای مستمر است و مسئولان و فرماندهان باید همواره قدردان صبر، استقامت و فداکاری این خانوادههای معزز باشند.
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش با اشاره به نقش خلبانان و مهندسان پرواز در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: شهدای هوانیروز با شجاعت، تخصص و روحیه ایثارگری در حساسترین مأموریتهای دفاعی حضور یافتند و برگهای زرینی در تاریخ دفاع مقدس به ثبت رساندند.
زارعی ادامه داد: ادامه راه شهدا تنها به زنده نگه داشتن نام و خاطره آنان محدود نمیشود، بلکه باید با ارتقای آمادگی دفاعی، تقویت روحیه ایثار و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان، آرمانهای آنان را در عمل پاس بداریم.
وی با بیان اینکه خانواده شهدا سرمایههای معنوی ارتش و کشور هستند، خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده این عزیزان فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و یادآوری مسئولیت سنگین نیروهای مسلح در پاسداری از استقلال و امنیت کشور است.
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش همچنین بر ضرورت تداوم ارتباط با خانواده شهدا و رسیدگی به مسائل و دغدغههای آنان تأکید کرد و افزود: انتقال رشادتها و فداکاریهای شهدای هوانیروز به نسلهای آینده، نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دارد.
در پایان این دیدارها، زارعی با ادای احترام به مقام شامخ شهدای پایگاه چهارم هوانیروز، از خانوادههای آنان قدردانی کرد.
نظر شما