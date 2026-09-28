به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در سفر به استان مازندران، از ظرفیتهای تولید خاویار در شهر بابلسر بازدید کرد. این بازدید در راستای بررسی و تقویت پروژههای بهرهوری اقتصادی سازمان انجام شد.
در این برنامه نظارتی، حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی به همراه هیئت همراه شامل حجتالاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی؛ سهیل بیگدلی، معاون بهرهوری اقتصادی؛ عباس لهراسبی، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل و همچنین هادی پاژخ زاده، مدیرعامل شرکت آبزیستان سازمان اوقاف و امور خیریه، از مرکز تولید خاویار در شهر بابلسر بازدید به عمل آوردند.
در حاشیه این بازدید میدانی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با جمعی از متخصصان و فعالان ایرانی حوزه پرورش ماهی که مقیم کشور ارمنستان هستند، دیدار و گفتگو کرد. این نشست تخصصی که با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان و توسعه بازارهای صادراتی برگزار شد، دستاوردهای ملموسی به همراه داشت.
بر اساس توافقات صورتگرفته در این جلسه، مقرر شد همکاریهای دو جانبه در صنعت شیلات میان ایران و ارمنستان وارد فاز عملیاتی شود. محورهای اصلی این توافق، تبادل دانش فنی، انتقال بچه ماهی و همکاریهای مشترک در فرایند پرورش ماهی است.
این اقدام در راستای راهبردهای کلان سازمان اوقاف برای تحقق جهش تولید و استفاده از پتانسیلهای متخصصان ایرانی در خارج از مرزها صورت گرفته و پیشبینی میشود با اجرای این پروتکلهای همکاری، گام مؤثری در توسعه زیرساختهای اقتصادی و تبادلات تجاری کشور در حوزه آبزیان برداشته شود.
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