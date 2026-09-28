امداد رسانی به ۳۸ نفر در سیلاب شرق گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از شرق استان گلستان، موجب ورود نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر به مناطق متاثر از حادثه شد.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر در شهرستان‌های مراوه‌تپه، کلاله و شهر کرند از توابع گنبدکاووس حضور یافته و به خانوارهای گرفتار در سیلاب امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: تا بامداد امروز دوشنبه (۶ مهر)، در مجموع هفت خانوار شامل ۳۸ نفر از خدمات امدادی برخوردار شدند و یک خانوار نیز به‌صورت اضطراری اسکان داده شد.

سلیمی ادامه داد: برای مدیریت حوادث ناشی از بارندگی و سیلاب، پنج تیم عملیاتی با مشارکت ۱۴ نیروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده مستقر شدند و چهار پایگاه امداد و نجات نیز در این عملیات مشارکت داشتند.

وی گفت: یک دستگاه آمبولانس و چهار دستگاه خودروی کمک‌دار سبک از ناوگان عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی و پشتیبانی از نیروهای حاضر در مناطق سیل‌زده به کار گرفته شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اقلام توزیع‌شده میان حادثه‌دیدگان اظهار کرد: یک دستگاه چادر، ۲۹ تخته پتو، ۲۰ تخته موکت، سه بسته غذایی ۷۲ ساعته، سه ست ظروف و ۶ بسته اقلام زیستی میان خانوارهای متاثر از سیلاب توزیع شده است.

سلیمی با بیان اینکه عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد، افزود: نیروهای هلال‌احمر در مناطق متاثر از سیلاب حضور دارند و ارزیابی شرایط، امدادرسانی و تأمین نیازهای اولیه حادثه‌دیدگان تا عادی شدن وضعیت ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست با توجه به احتمال تداوم ناپایداری‌های جوی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.

سلیمی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده یا وقوع حادثه، مراتب را از طریق شماره امدادی ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.