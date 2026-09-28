شیرودی: احتمال ازسرگیری پروازهای ایران به نجف و بغداد وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه رایزنیها برای ازسرگیری پروازهای ایران به عراق ادامه دارد، گفت: احتمال ازسرگیری پروازها ابتدا در فرودگاه نجف و سپس در فرودگاه بغداد وجود دارد.
وی افزود: پروازهای خارجی ایران به حدود ۳۰ مقصد همچنان برقرار است و رایزنیها برای رفع محدودیتهای ایجادشده از سوی برخی کشورها ادامه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیگیریهای حقوقی برای توقف پروازهای ایران در کشورهایی که توافقنامههای دوجانبه هوانوردی دارند، در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.
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