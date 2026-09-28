تعرض بن گویر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی کابینه رژیم صهیونیستی، ویدیویی از تعرض خود به مسجد الاقصی در جریان عید موسوم به «عرش» منتشر کرد.

این تعرض با حمایت و حفاظت نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی انجام شد.

همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به همراه هزاران شهرک‌نشین به محوطه مسجد الاقصی تعرض کرد. بر اساس این گزارش، کاتز و شهرک‌نشینان در ادامه در صحن دیوار براق اقدام به برگزاری مراسم تلمودی کردند.

استانداری قدس اعلام کرد که ۱۲۷۱ شهرک‌نشین صهیونیست در سومین روز عید یهودی «عرش» به صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند.

همزمان هزاران شهرک نشین در محوطه دیوار براق در غرب مسجدالاقصی در سومین روز از عید موسوم به عرش مراسم تلمودی انجام دادند.

تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی، هزاران شهرک نشین در محوطه دیوار براق در مسجدالاقصی را در حال برگزاری آیین های تلمودی نشان می دهد.