نقش مهم خانواده شهدا در ترویج فرهنگ ایثار

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در دیدار جمعی از مادران و همسران شهدا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر عرصههای دفاع از کشور، بر ضرورت پاسداشت جایگاه شهیدان و خانوادههای آنان تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تجلیل از صبر و فداکاری مادران و همسران شهدا اظهار کرد: خانوادههای شهدا بخش مهمی از سرمایه معنوی انقلاب اسلامی هستند و روحیه ایثار، ایمان و ازخودگذشتگی آنان از عوامل مؤثر در تداوم حرکت ملت ایران به شمار میرود.
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم درباره جایگاه شهیدان افزود: بر اساس وعده الهی، تلاش و مجاهدت کسانی که در راه خدا جان خود را فدا کردهاند، بدون پاداش نخواهد ماند و این حقیقت میتواند موجب آرامش و قوت قلب خانوادههای معظم شهدا باشد.
آیتالله محمدی لائینی همچنین به نقش اعتقادات دینی در شکلگیری فرهنگ شهادت اشاره کرد و گفت: شهیدان در مسیر دفاع از دین، کشور، ارزشهای اسلامی و انسجام جامعه جان خود را فدا کردند و خانوادههای آنان نیز با صبر و استقامت، ادامهدهنده این مسیر هستند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به آثار و آسیبهای فعالیت دشمنان در فضای مجازی هشدار داد و بر ضرورت توجه بیشتر به مدیریت این فضا تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دشمنان از ظرفیت برخی شبکههای اجتماعی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و فریب جوانان استفاده میکنند، بر افزایش آگاهی و تقویت توانمندی فرهنگی جامعه در برابر این جریانها تأکید کرد.
آیتالله محمدی لائینی همچنین خواستار برنامهریزی جدیتر برای انتقال تجربیات و خاطرات خانوادههای شهدا به نسل جدید شد و اظهار داشت: مادران و همسران شهدا باید فرصت حضور در مدارس، دانشگاهها و محافل مختلف را داشته باشند تا خاطرات، تجربهها و معارف مرتبط با شهیدان را برای جوانان بیان کنند.
وی افزود: برنامههای مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت نباید تنها در جمعهای محدود برگزار شود، بلکه لازم است این روایتها به میان اقشار مختلف جامعه و بهویژه نسل جوان برده شود تا آنان با ابعاد واقعی دوران دفاع مقدس و فداکاری شهیدان آشنا شوند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان بر استمرار تکریم خانوادههای شهدا و استفاده از ظرفیت آنان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
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