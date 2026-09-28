به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانیبیرانوند ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از بستر رودخانه خرمآباد، اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت بستر رودخانه و روند اجرای پروژههای عمرانی فعال در محدوده آن انجام گرفت.
وی با اشاره به تقسیم وظایف قانونی در حوزه رودخانهها افزود: بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولیتهایی مانند مهندسی، نگهداری و ایمنسازی رودخانهها بر عهده شرکت آب منطقهای است، اما شهرداری خرمآباد با توجه به امکانات و ناوگان ماشینآلاتی که در اختیار دارد، طی سالهای گذشته نیز در بخشهایی از عملیات ایمنسازی رودخانه مشارکت داشته است.
آمادگی شهرداری برای ایمنسازی رودخانه
شهردار خرمآباد عنوان کرد: مدیریت شهری برای امسال نیز آمادگی خود را اعلام کرده است تا متناسب با نیاز موجود، در عملیات ایمنسازی رودخانه مشارکت کند؛ اقدامی که فراتر از حدود وظایف قانونی شهرداری و با هدف شکلگیری همکاری مشترک میان دستگاهها برای افزایش ایمنی شهر و حفاظت از اموال و داراییهای مردم انجام میشود.
بارانیبیرانوند ادامه داد: با توجه به ضرورت آمادهسازی بستر رودخانه پیش از افزایش بارندگیها، در روزهای آینده ماشینآلات شهرداری برای برداشت نخالهها و جمعآوری حجم قابل توجهی از آوردهای سیلابی که طی سالهای گذشته در مسیر رودخانه باقی ماندهاند، وارد عملیات خواهند شد.
جمعآوری تأسیسات پروژه پل افلاک از بستر رودخانه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه پل افلاک اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشرفت عملیات، تمامی تأسیسات و تجهیزات مربوط به این پروژه که در بستر رودخانه قرار گرفتهاند، جمعآوری میشوند.
شهردار خرمآباد افزود: در جریان اجرای پل افلاک، ۱۴ شمع در محدوده بستر رودخانه احداث و اجرا شده است و از این مرحله به بعد، عملیات اجرایی پروژه خارج از بستر رودخانه ادامه پیدا خواهد کرد.
بخش غربی پل قاضی در مسیر تکمیل
بارانیبیرانوند درباره پروژه پل قاضی نیز توضیح داد: رمپها و تأسیسات مربوط به این پروژه جمعآوری شده و اکنون بخش غربی پل که حدود ۳۰ درصد عملیات پروژه را تشکیل میدهد، در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل این بخش پیش از شروع بارندگیهای شدید گفت: هدفگذاری مدیریت شهری این است که عملیات باقیمانده پل قاضی پیش از بارندگیهای قابل توجه آبانماه به پایان برسد؛ چراکه افزایش دبی رودخانه و ورود روانآبهای حاصل از نزولات جوی میتواند ظرفیت بستر رودخانه را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال سرریز آب را افزایش دهد.
تلاش برای پایان عملیات پل قاضی پیش از بارشهای آبان
شهردار خرمآباد بیان کرد: تلاش میکنیم با ادامه عملیات اجرایی در بخش غربی، کارهای عمرانی پل قاضی را پیش از رسیدن بارشهای قابل توجه به پایان برسانیم.
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