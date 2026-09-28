به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام ۶٠٣ عملیات امدادونجات در نیمه اول سال جاری گفت: تعداد ۶۵٧ تَن حادثه دیده توسط امدادگران هلال احمر امدادرسانی شدند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ٢ هزار و ٢۵٠ نفر در شش ماهه گذشته دچار حادثه شدند، افزود: بیشترین پوشش امدادی مربوط به حوادث جاده ای با ٣٨١ عملیات امدادونجات در محورهای مواصلاتی استان کرمان است.

وی خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر موفق شدند با عملیات نجفی ٢٠٨ نفر را از مرگ حتمی نجات دهند.

فلاح، با اشاره به انتقال ١١٣ نفر مصدوم به مراکز درمانی توسط آمبولانس های هلال احمر تصریح کرد: جمعیت هلال احمر استان کرمان در طی ۶ ماه گذشته به یک هزار و ٢۶٨ نفر اقلام غذایی، زیستی، بهداشتی و ... توزیع کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در پایان افزود: در این ماموریت ها یک هزار و ٢١٠ تیم، شامل ۴ هزار و ۵۶٢ نفر نیروی عملیاتی و یک هزار و ١٣٨ ناوگان ترابری به کار گرفته شده است.