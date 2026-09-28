افزایش ظرفیت مهار سیلاب در یزد با توسعه بندهای خاکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، افشین عالمی اظهار کرد: پس از وقوع سیلاب‌های سال ۱۴۰۱، اجرای طرح‌های کنترل و مهار سیلاب و تقویت منابع آب زیرزمینی با جدیت بیشتری در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای یزد قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۲۶ بند خاکی تغذیه مصنوعی در مناطق مختلف استان احداث یا مرمت شده که مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی این سازه‌ها به حدود ۲۷ میلیون مترمکعب می‌رسد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: طی سه سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث و مرمت بندهای خاکی استان هزینه شده است که این اقدامات علاوه بر کاهش خطرات ناشی از سیلاب، با فراهم کردن امکان نفوذ آب به زمین، در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی نیز نقش دارد.

عالمی با اشاره به بند خاکی کوه کاسه گفت: این بند با هدف کنترل و مهار سیلاب‌های ورودی به شهرستان اشکذر احداث و سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و ظرفیت آبگیری آن حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب است.

وی افزود: بند خاکی دره‌گاهان در ورودی شهرستان تفت نیز از دیگر طرح‌های اجراشده است که امسال با اعتباری حدود ۲۲ میلیارد تومان مرمت و تقویت شد و ظرفیت آبگیری آن به ۱۵۰ هزار مترمکعب می‌رسد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد خاطرنشان کرد: بررسی خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های گذشته نشان می‌دهد ضعف یا نبود سازه‌های کنترل سیلاب در برخی مناطق، خسارات قابل توجهی به دنبال داشته است؛ از این رو توسعه و مقاوم‌سازی بندهای خاکی با هدف افزایش ظرفیت ذخیره آب، ارتقای ایمنی مناطق پایین‌دست و آمادگی در برابر سیلاب‌های احتمالی دنبال می‌شود.