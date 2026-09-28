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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

پایان راه سارق حرفه ای خودرو در تبریز

پایان راه سارق حرفه ای خودرو در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر سارق خودرو ، کشف ۷ فقره پرونده سرقت به ارزش ۳۵ میلیارد ریال و استرداد کلیه اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت خودرو ، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، یک نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به ۷ فقره سرقت خودروی پراید به ارزش ۳۵ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد کلیه اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6961007

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