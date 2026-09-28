به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان از ۱۱ لغایت ۱۹ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۱ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) آرمین شمسی پور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) محمد عشیری (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمد کمالی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی (خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی(فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)



سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

آنالیزور: ادیب مهمدی

سرپرست: امید شایگان



همچنین نفرات ذیل از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۹ مهرماه به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند:



۵۵ کیلوگرم: رامین احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری (قم)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: مهران دریاباری (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: آرمان طهماسبی (کردستان)