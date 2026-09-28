به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: این سیستم در واحد تضمین کیفیت اداره‌کل مستقر است و انتقادات، پیشنهادات و شکایات مرتبط با فرآیندهای اداری و کارشناسی، نحوه بررسی و ارزیابی پرونده‌ها، عملکرد کارکنان، تأخیر در ارائه خدمات یا رعایت نشدن مقررات را دریافت و پیگیری می‌کند.

وی با تأکید بر محرمانه بودن فرآیند رسیدگی افزود: اطلاعات هویتی شاکی، محتوای شکایت و مستندات مربوطه محرمانه خواهد بود و صرفاً در اختیار واحدهای مرتبط با فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد.

شعیبی ادامه داد: رسیدگی به شکایات بر اساس اصول بی‌طرفی، رعایت محرمانگی و جلوگیری از تعارض منافع انجام می‌شود و پس از ثبت شکایت، موضوع از نظر اولیه و میزان فوریت بررسی و در صورت نیاز، با استعلام از واحد مربوطه پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورت احراز موضوع، اقدامات اصلاحی، آموزشی یا انضباطی متناسب با نتیجه بررسی انجام و نتیجه رسیدگی به شاکی اعلام خواهد شد.