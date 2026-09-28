آغاز طرح مشترک پلیس و شهرداری برای ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، طرح مشترک و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با هدف ساماندهی معتادان متجاهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی از فردا در مناطق مرکزی شهر آغاز می‌ شود.

این تصمیم در پی نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی میان پلیس مبارزه با مواد مخدر و مدیران شهری اتخاذ شد. این نشست با حضور سرهنگ علی عسکری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ و یوسف مقدمی، معاون خدمات اجتماعی سازمان، با هدف تدوین برنامه‌ای منسجم برای ساماندهی معتادان متجاهر برگزار شد.

در این نشست، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی شهرداری تهران و تعامل نزدیک میان پلیس و گشت‌های فوریت‌های خدمات اجتماعی تأکید شد. بر اساس این طرح، با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، معتادان متجاهر از مناطق مرکزی به‌سرعت شناسایی و جهت ارائه خدمات درمانی و حمایتی به مراکز «یاورشهر» هدایت خواهند شد.

این همکاری مشترک، گامی راهبردی در راستای استفاده از ظرفیت‌های سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران و مراکز یاورشهر برای کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود سلامت محیط شهری در مناطق پرتردد تهران است.