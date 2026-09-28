مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی وزارت بهداشت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمعاونت آموزشی وزارت بهداشت، مهلت ثبتنام بیست و دومین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مدت یک هفته تمدید شد و داوطلبان میتوانند از روز شنبه ۱۱ مهرماه تا پایان روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام، تکمیل مدارک و اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.
مرکز جذب و امور هیئت علمی و نخبگان معاونت اموزشی وزارت بهداشت با انتشار اطلاعیهای با اعلام اینکه برخی رشتهمحلهای اعلامشده فاقد متقاضی بودهاند و همچنین تعدادی از متقاضیان پس از پایان مهلت ثبتنام الکترونیکی، واجد شرایط شرکت در فراخوان شدهاند، مهلت ثبتنام در بیست و دومین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت یک هفته تمدید شد.
بر اساس این اطلاعیه، بروز مشکلاتی از قبیل قطعی برق و اختلال در دسترسی به اینترنت نیز موجب شده است برخی داوطلبان امکان ثبتنام یا تکمیل مدارک خود را در مهلت مقرر نداشته باشند. همچنین تعدادی از داوطلبان مدارک خود را به صورت ناقص بارگذاری کرده یا با وجود بارگذاری مدارک، نسبت به ذخیره نهایی ثبتنام اقدام نکردهاند.
در همین راستا، با تمدید یکهفتهای مهلت ثبتنام، فرصت لازم برای ثبتنام و تکمیل فرآیند برای این دسته از داوطلبان فراهم شده است.
همچنین، تعدادی از «متعهدین خدمت» که به دلیل برداشت متفاوت از مفهوم «استنکاف» مندرج در متن آگهی فراخوان و تلقی آن به معنای «عدم شروع تعهدات»، نسبت به ثبتنام در فراخوان اقدام نکرده بودند، اکنون میتوانند در صورت تمایل از فرصت ایجاد شده برای شرکت در فراخوان استفاده کنند.
بنابراین، آن دسته از داوطلبانی که تعهدات خدمتی نداشته و یا تعهدات خدمتی خود را آغاز کردهاند و همچنین آن دسته از داوطلبانی که به دلایل مختلف تعهدات خود را آغاز نکردهاند، اما از انجام تعهدات قانونی خود نیز استنکاف نکردهاند، مجاز به شرکت در فراخوان هستند. تنها افرادی که از انجام تعهدات قانونی خود «استنکاف» کردهاند، مجاز به شرکت در فراخوان نخواهند بود.
بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان باید ضمن آمادهسازی مدارک موردنیاز، ثبتنام یا تکمیل اطلاعات خود را به ساعات پایانی مهلت مقرر موکول نکنند.
همچنین داوطلبانی که پیشتر در فراخوان ثبتنام کرده و کد رهگیری دریافت کردهاند، در صورت ناقصبودن مدارک یا نیاز به اصلاح اطلاعات، میتوانند با استفاده از کد رهگیری خود وارد سامانه شده و نسبت به ویرایش و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است داوطلبان در هر مرحله از ثبتنام، اطلاعات واردشده را با انتخاب گزینه «ذخیره» ثبت کنند و ذخیره اطلاعات را به زمان تکمیل تمامی مدارک موکول نکنند.
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