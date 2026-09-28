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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

آغاز ثبت‌نام طرح سرباز نخبگی از اول مهر

آغاز ثبت‌نام طرح سرباز نخبگی از اول مهر

بنیاد ملی نخبگان با هدف استفاده بهینه از توانایی‌های دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی و حوزوی داخل و خارج از کشور فراخوان ثبت‌نام طرح «شهید صیاد شیرازی» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این نهاد با هدف استفاده بهینه از توانایی‌های دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی و حوزوی داخل و خارج از کشور و حمایت از نهادهای فناورانه برای توسعه فعالیت‌های علمی، فرهنگی و فناورانه کشور و بر اساس مجموع فعالیت‌های نخبگانی دانش‌آموختگان در دوران دانشجویی و طلبگی، تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه را به آنان اعطا می کند.

این طرح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می‌شود و طی آن، مشمولان با معرفی بنیاد ملی نخبگان، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را در قالب اجرای طرحی پژوهشی و یا فناورانه می‌گذرانند و کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه سینا ثبت کنند. ثبت‌نام متقاضیان، از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۵ آغاز و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد.

برای دریافت فراخوان ثبت‌نام به اینجا مراجعه کنید.

برای دریافت طرح راهنمای ثبت درخواست در سامانه به اینجا مراجعه کنید. برای اطلاع از شیوه‌نامه طرح شهید صیاد شیرازی به اینجا مراجعه کنید.

کد مطلب 6961524
مهتاب چابوک

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