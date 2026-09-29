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۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دختر تیرانداز ایران در تراپ سیزدهم شد

دختر تیرانداز ایران در تراپ سیزدهم شد

مرضیه پرورش‌نیا با ایستادن در جایگاه سیزدهم تراپ بانوان به کار خود در بخش انفرادی پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، مرضیه پرورش‌نیا در خط آتش ایستاد.

در راند پنجم مرضیه پرورش‌نیا با ثبت امتیاز ۲۲ و کسب مجموع امتیاز ۱۰۸ به کار خود در بخش انفرادی پایان داد. پرورش نیا در راند اول ۱۹ امتیاز، راند دوم ۲۱ امتیاز، راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز و راند پنجم ۲۲ امتیاز به دست آورد و در جمع ۲۷ تیرانداز در جایگاه سیزدهم ایستاد و تنها با ۲ امتیاز اختلاف از رسیدن به فینال باز ماند.

فردا در آخرین روز از مسابقات تیراندازی مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند در تراپ میکس در خط آتش قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6961963

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