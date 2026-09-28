روایت دل های بیقرار از سیستان و بلوچستان تا مشهد برای سردار شهید

خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان؛ این گزارش روایت دلهای بیقراری است که کیلومترها خاک را با پای دل پیمودهاند تا در واپسین ایستگاه بدرقه سردار شهید حسین ظریفی حضور داشته باشند. مسافرانی که خستگی راه را به جان خریدهاند تا در مراسم یادبود این مرد بزرگ کشور شرکت کنند.
هر گام استوار این مردمان در این محفل، حکایت از یک پیوند عمیق دارد؛ پیوندی که نه با حرف، که با سالها ایستادگی دوشادوش یکدیگر در تندباد حوادث شکل گرفته بود. در نگاه آنان، چیزی فراتر از یک حضور معمولی موج میزند؛ آنان آمدهاند تا شهادت دهند که امنیت، نه یک واژهی دور، که حاصل همدلی میان فرمانده و مردمان مرزنشین بوده است.
حضور متراکم نمایندگان طائفههای اهل سنت و شیعه، تابلویی از وفاداری است که هر بینندهای را به تأمل وامیدارد. این حضور، سندی است بر این حقیقت است که محبت، مرز نمیشناسد و عاطفه برآمده از خدمت خالصانه، حتی پس از پرواز روح نیز، در جان مردمان خطه با وفا سیستان و بلوچستان باقی است.
سردار شهید حسین ظریفی، الگوی جهاد برای فقرزدایی و تقویت وحدت در سیستان و بلوچستان
حاج ابراهیم رئیسی، از معتمدین خوشنام و نماینده طایفه رئیسی در شهرستان گلشن، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت سردار دلاور حاج حسین ظریفی به محضر مقام معظم رهبری و خانواده معزز ایشان، به تشریح گوشهای از خدمات و ویژگیهای بارز اخلاقی این شهید والامقام پرداخت و در توصیف مجاهدتهای سردار ظریفی اظهار کرد: ایشان از زمان حضور در شهرستان سراوان، تمام توان و همت خود را بر تأمین امنیت مرزها و گرهگشایی از زندگی مردم مستضعف متمرکز کرد. از اقدامات زیربنایی و اساسی شهید ظریفی، فعالسازی عمومی «طرح ساماندهی سوخت» برای حمایت از اقشار کمبرخوردار و همچنین ایجاد همدلی پایدار میان شیعه و اهل سنت است که میراثی ارزشمند برای مسلمانان و خشمآفرین برای دشمنان اسلام است.
نماینده طایفه رئیسی با اشاره به رویکرد حمایتی و مسئولیتپذیری این سردار شهید در قبال خون شهدا افزود: شهید ظریفی نسبت به خانواده شهدا و اهالی مناطق محروم نگاهی پدرانه داشت. اقدامات سردار ظریفی برای توانمندسازی مردم بود که خشم دشمنان، به ویژه آمریکای غاصب و رژیم صهیونیستی را برانگیخت. ما نیز ضمن دعا برای پیروزی جبهه حق، امیدواریم راه این شهید عزیز با قوت ادامه یابد تا پرچم اسلام در سراسر جهان برافراشته شود و ایادی کفر به زبالهدان تاریخ فرستاده شوند.
تجهیز مدارس و احیای مراکز فرهنگی در سراوان توسط سردار شهید حسین ظریفی
ایوب دواری، مشاور فرهنگی سردار شهید حسین ظریفی در تشریح فعالیتهای قرارگاه فرهنگی «زادگاه خورشید» که ذیل قرارگاه عملیاتی شهید سجاد فعالیت میکند، اظهار کرد: با توجه به پیشینه تاریخی غنی شهرستان سراوان و همچنین برنامهریزیهای دشمنان برای ایجاد آسیبهای اجتماعی در این مناطق مرزی، اقدامات فرهنگی با رویکرد آموزشی در اولویت قرار گرفت.
مشاور فرهنگی سردار شهید حسین ظریفی و دبیر قرارگاه فرهنگی «زادگاه خورشید» با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از دانشآموزان منطقه افزود: تمرکز اصلی سردار شهید حسین ظریفی بر توسعه مدارس در سطح شهرستان، تجهیز فضاهای آموزشی و حمایتهای تحصیلی از دانشآموزان استوار بود. در همین راستا، یکی از مهمترین اقدامات اخیر، بازسازی و تجهیز یک مرکز فرهنگی متعلق به آموزش و پرورش بود که از دهه شصت به دلیل فرسودگی و تجهیزات قدیمی بلااستفاده مانده بود. این فضا پس از نوسازی، در تابستان گذشته میزبان بیش از ۸۰۰ دانشآموز برای اجرای برنامههای تربیتی و فرهنگی شد.
وی اقدامات وحدتآفرین این قرارگاه اشاره کرد و گفت: تقویت وحدت و همگرایی در منطقه، محور اصلی جلسات سردار با علمای سراوان بود. تاکنون بیش از ۸ جلسه رسمی با حضور علما برگزار شده که دستاورد آن، میزبانی از برنامههای استانی برای نخستین بار در این منطقه بوده است.
دواری تصریح کرد: تلاشهای سردار ظریفی، افقهای روشنتری را برای این منطقه ترسیم کرده است؛ به طوری که با پایهگذاریهای ایشان و با تداوم برنامههای وحدتآفرین این سردار مجاهد، امید داریم در آیندهای نزدیک میزبان رویدادهایی در سطح ملی نیز باشیم.
روایت سرطایفه درازی از مجاهدتهای فرمانده شهید در امنیت و آبادانی
زکریای سعیدیان که بهصورت خودجوش و برای ادای دین به نمایندگی از طایفه درازی در مراسم تشییع پیکر شهید ظریفی حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جایگاه معنوی و عاطفی این سردار شهید در میان طوایف استان اظهار کرد: درد ما از فقدان این سردار دلسوز، داغی عمیق است. او در منطقه ما جایگاه پدری و بزرگتری داشت و همه ما او را به عنوان ستون خیمه امنیت و امید خود میدانستیم.
معتمد و سرطایفه درازی با تأکید بر اینکه خدمات این شهید بزرگوار در حافظه تاریخی مردم منطقه سیستان و بلوچستان حک شده است، بیان کرد: تلاشهای شبانهروزی او تنها محدود به مباحث امنیتی نبود. این شهید با درک عمیق از محرومیتهای منطقه، شخصاً برای گرهگشایی از مشکلات مردم آستین بالا میزد و به فکر تأمین امنیت جادهها برای تردد امن هموطنان و همچنین رسیدگی به بهداشت و سلامت مناطق دورافتاده بود.
وی با برشمردن بخشی از اقدامات عمرانی و امدادی این فرمانده شهید، افزود: حضور میدانی سردار در مناطقی که پیش از آن دسترسی مناسبی به خدمات اولیه نداشتند، بسیار چشمگیر بود. ایشان در توسعه زیرساختهای بهداشتی، شخصاً پیگیر احداث بیش از ۲۰ تا ۳۰ خانه بهداشت بود تا مردم در مناطق دورافتاده نیز بتوانند از خدمات درمانی بهرهمند شوند. همچنین در بخشهای مختلفی همچون بمپشت، کوهک، مهرستان و بخش نگار، برای بهسازی و آسفالت جادههای روستایی، از جمله روستاهای قهرمانآباد، باد کوچک و باد بزرگ، تلاشهای بیوقفه و کوششهای جهادی داشت.
سعیدیان همچنین به روحیه انساندوستانه و حامیپرور این شهید اشاره کرد و گفت: دلسوزی او مرز نمیشناخت. او به فکر اقشار آسیبپذیر، خانوادههای بیسرپرست و نیازمندان بود. در بسیاری از موارد، شخصاً برای ساخت و تعمیر مسکن مددجویان و افراد بیسرپرست اقدام کرد تا سایهای امن بر سر خانوادههای مستضعف باشد. این اقدامات، پیوندی عمیق و ناگسستنی میان طوایف منطقه و این سردار بزرگ ایجاد کرده بود.
این معتمد محلی با بیان اینکه حضور طایفه درازی در این مراسم، یک وظیفه اخلاقی برای ادای احترام به فرماندهی است که عمر خود را وقف مردم کرد، تصریح کرد: ما برای مراسم شهیدی آمدهایم که در زمان حیاتش، غمخوار منطقه ما بود. تلاشها، کوششها و اقدامات جهادی او هرگز از یاد مردم سیستان و بلوچستان نخواهد رفت و ما تا ابد قدردان زحمات و خدمات خالصانه این فرمانده دلسوز خواهیم بود.
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