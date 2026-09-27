به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن هادیان، ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید سردار حسین ظریفی که در مهدیه مشهد مقدس برگزار شد، ضمن تبریک هفته پربرکت دفاع مقدس، در خصوص جایگاه شهید و شهادت اظهار کرد: آنچه در جمهوری اسلامی ایران امری مسلم و مشخص است، این است که تمام اقشار و ملت ایران این آمادگی را دارند که جان خود را به عنوان بهترین هدیه الهی، در راه انقلاب و آرمانهای بلند آن تقدیم کنند.
مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به بروز و ظهور این روحیه در قالب پویشها و حرکتهای مردمی افزود: نمود عینی این مسئله بحث پویش «جانفدا» است که این روزها شاهد آن هستیم؛ به طوری که هر روز در یکی از شهرها و استانهای کشور، مردم عزیز ایران اسلامی با حضور در میدان، آمادگی خود را برای ایثار و جانفشانی اعلام میکنند.
وی خطاب به دشمنان نظام اسلامی تصریح کرد: آمریکا، اسرائیل و تمامی دشمنان ایران باید بدانند که ملت مقاوم ایران حتی ذرهای از مسیر انقلاب خود، خاک میهن و آرمانهایش عقبنشینی نخواهد کرد. آنها باید خواب فتح ایران را با خود به گور ببرند؛ چرا که این رؤیا، تعبیری نخواهد داشت و آرزویی است که دشمنان با خود به گور خواهند برد.
هادیان با اشاره به حضور پرشور مردم مشهد در این مراسم گفت: امروز مردم شهیدپرور مشهد مقدس در مهدیه گرد هم آمدند تا پیکر یکی از سرداران شهید، شهید «سردار ظریفی» را تشییع کنند. این شهید بزرگوار از سرداران عزیز ما و از شهدای وحدت محسوب میشود که در زمان حیات سردار شهید شوشتری نیز در رکاب ایشان به انجام وظیفه مشغول بودند.
مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما امروز با شرکت در تشییع پیکر این سردار عزیز، با قاطعیت اعلام میکنیم که راه ما همان راه شهداست و انشاءالله تا زمانی که خون در رگهای ما و ملت ایران جاری است، همچنان «جانفدا» و پیرو ولیفقیه و رهبر عزیزمان خواهیم ماند.
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