به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: واقعیت‌های امروز جنگ و کشور بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که در نگاه نخست تصور می‌کنیم و شرایط موجود نشان می‌دهد معادلات وارد مرحله‌ای تازه شده است

وی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان امروز درگیر مأموریت‌های سنگین هستند، گفت: مسئله اصلی این است که اتفاقی بزرگ‌تر در حال شکل‌گیری است و ما باید نسبت خود را با این شرایط و مسئولیت‌هایی که بر عهده داریم مشخص کنیم

راوی دفاع مقدس با اشاره به تحولات پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: بعد از شهادت حاج قاسم، در ذهن من این پرسش جدی‌تر شد که چرا رهبر معظم انقلاب بر تعبیر مکتب حاج قاسم تأکید کردند و چرا آن صحنه وداع و سوگواری ایشان بر سر پیکر حاج قاسم چنین ویژگی متفاوتی داشت.

وی ادامه داد: حاج قاسم تنها یک فرمانده نظامی نبود و نفوذ کلام او در میان شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف منطقه قابل توجه بود، به گونه‌ای که در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پوتین از حاج قاسم به عنوان رابط میان خود و مسئولان ایرانی یاد کرد.

یکتا گفت: حاج قاسم در میان دولت‌ها و شخصیت‌هایی مانند بشار اسد، پوتین و نوری المالکی و همچنین در میان گروه‌هایی مانند زینبیون، فاطمیون، علویون، حشدالشعبی، انصارالله و حزب‌الله نفوذ داشت و این نفوذ کلام در میدان تحولات منطقه اثر خود را نشان داد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط دفاع مقدس و نبرد با داعش اظهار کرد: در جنگ هشت‌ساله با ۱۸ کشور مواجه بودیم اما در نبرد با داعش با ائتلافی متشکل از حدود ۵۰ کشور روبه‌رو شدیم و در این میدان نیز هشت سال مبارزه ادامه پیدا کرد.

این پیشکسوت دفاع مقدس افزود: به باور من، پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهادت حاج قاسم، حرکت عالم وارد مرحله‌ای تازه شده و اگر نظامات مدیریتی خود را متناسب با این تحول تنظیم نکنیم، از قافله عقب می‌مانیم.

نظام مدیریتی باید خود را با تحولات جدید هماهنگ کند

وی با اشاره به تجربه‌های دوران دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف گفت: همان‌گونه که رزمندگان، مهندسان و نیروهای جهاد خودکفایی در دوران جنگ بسیاری از نگاه‌ها و نظامات موجود را تغییر دادند، امروز نیز در حوزه مدیریت، فناوری، بهره‌وری و سایر عرصه‌ها با تغییرات بزرگی مواجه هستیم.

یکتا ادامه داد: بسیاری از دستاوردهایی که در دوران دفاع مقدس به دست آمد، بعدها در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها تدریس شد و این تجربه نشان می‌دهد وقتی نگاه مدیریتی و تخصصی در مسیر درست قرار گیرد، می‌تواند ساختارهای موجود را تغییر دهد.

راوی دفاع مقدس با اشاره به تحولات فناوری و علمی گفت: همان‌گونه که هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و اینترنت می‌توانند بسیاری از معادلات مدیریت، فناوری، بهره‌وری و اقتصاد را دگرگون کنند، امروز نیز باید برای تحولات عمیق‌تری که در حال شکل‌گیری است آماده باشیم.

وی افزود: تعبیر من این است که سانتریفیوژ غنی‌سازی توحیدی خدا با دور تند در حال کار کردن است و اتفاقاتی مانند شهادت حاج قاسم، آیت‌الله سیدحسن نصرالله، آیت‌الله رئیسی و دیگر شخصیت‌ها را باید در چارچوب تحولات بزرگ‌تری که در حال وقوع است مورد توجه قرار داد.

یکتا با بیان اینکه این تحولات می‌تواند به شکل‌گیری نظام‌های مدیریتی جدید منجر شود، گفت: اگر بخواهیم این نگاه را در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری نیز جاری کنیم، به یک جهان‌بینی متفاوت نیاز داریم و نمی‌توان با همان قالب‌های گذشته به مسائل امروز پاسخ داد.

قم باید با نگاه یک شهر جهانی ساخته شود

وی با تأکید بر جایگاه قم اظهار کرد: ایران ام‌القرای جهان اسلام است و قم نیز به عنوان یکی از مراکز مهم علمی و دینی کشور، جایگاهی ویژه دارد و باید ظرفیت‌های این شهر با چنین نگاهی مورد توجه قرار گیرد.

این راوی دفاع مقدس ادامه داد: قم را باید یک شهر جهانی و تمدنی و نمونه‌ای از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت دید و برای بخش‌های مختلف آن می‌توان مسابقات ملی و جهانی برگزار کرد تا توان تخصصی و ظرفیت‌های موجود در این شهر بیش از گذشته به نمایش گذاشته شود.

یکتا گفت: قم از نظر وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه و حضور طلاب و دانشجویان بین‌المللی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است و باید از اراضی و امکانات موجود در اطراف شهر نیز برای تحقق این نگاه استفاده شود.

وی افزود: قم به اعتقاد من در آینده می‌تواند مرکز پشتیبانی فکری و عقیدتی بسیاری از اتفاقات مهم جهان اسلام باشد و همین مسئله مسئولیت مدیران شهری، شورا، شهرداری و مجموعه‌های مرتبط با شهرسازی را سنگین‌تر می‌کند.

راوی دفاع مقدس با اشاره به تجربه حضور خود در مناطق مختلف کشور بیان کرد: چندی پیش به شهر لامِرد رفتم و در آنجا با تپه‌ای مواجه شدم که محل یادمان شهدا بود و با وجود شرایط سخت اقلیمی منطقه، این مکان ظرفیت آن را داشت که به فضایی زیبا و در شأن شهدا تبدیل شود

بهترین نقطه قم نباید در وضعیت نامناسب باقی بماند

وی با اشاره به وضعیت برخی یادمان‌های شهدا در قم اظهار کرد: در قم نیز برای ساماندهی کوه خضر چندین بار با مهندسان و معماران جلسه برگزار کردم و حتی شخصاً پیگیر شدم تا با اختصاص اعتبار و برگزاری مسابقه، این مجموعه از وضعیت موجود خارج شود.

یکتا تأکید کرد: حیف است شهری مانند قم با این ظرفیت‌های گسترده، حرم مطهر و حضور زائران و مجاوران و همچنین جمعیت بین‌المللی که برای تحصیل علوم دینی به این شهر می‌آیند، از ظرفیت‌های شهری خود به شکل کامل استفاده نکند.

وی در ادامه خطاب به مدیران شهری قم گفت: اگر قرار است قم به رخ همه کشور و جهان کشیده شود، باید قواره‌های مدیریتی، نگاه‌ها، نیت‌ها، طراحی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تلاش شبانه‌روزی تغییر کند و این مسئولیت را باید جدی گرفت.

این پیشکسوت دفاع مقدس افزود: امروز مسئله فقط تخصص نیست و تعهد نیز اهمیت دارد، اما آنچه در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد، پیوند تخصص، تعهد و اخلاص است و هر جا این سه عنصر در کنار هم قرار گرفت، اتفاقات بزرگی رقم خورد.

اخلاص موتور پیشرفت در میدان‌های بزرگ است

وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس بیان کرد: در جبهه هر جا یک گروهان با اخلاص کار کرد، خدا به آن عقل و توان داد و هر جا برادری و روحیه جمعی شکل گرفت، خطوط دشمن شکسته شد و این تجربه همچنان برای امروز قابل استفاده است.

یکتا گفت: بخش مهمی از مشکلات امروز از جایی ناشی می‌شود که اخلاص در برخی عرصه‌ها کم‌رنگ شده و اگر بخواهیم شهر را بسازیم، باید نیت و جهت حرکت نیز همانند تخصص و برنامه‌ریزی اصلاح شود.

وی با اشاره به مسئولیت اعضای شورای شهر و مدیران شهری اظهار کرد: هیچ‌کس شما را مجبور نکرد که عضو شورای شهر شوید یا مسئولیت مدیریتی بپذیرید، بلکه خودتان وارد این میدان شدید و مردم نیز با رأی خود این مسئولیت را به شما سپردند.

راوی دفاع مقدس ادامه داد: وقتی چنین توفیقی نصیب انسان می‌شود و اختیار و امکان خدمت پیدا می‌کند، باید این فرصت را جدی بگیرد و بداند که مسئولیت در قبال شهری مانند قم، مسئولیتی معمولی نیست.

یکتا با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی به مدیریت شهری گفت: اگر قم را ام‌القرای جهان اسلام می‌دانیم، باید مدیریت این شهر نیز متناسب با چنین جایگاهی باشد و نباید به امور روزمره و کوتاه‌مدت بسنده کرد.

تصویر آینده ایران را باید برای نسل جدید ساخت

وی با اشاره به ضرورت امیدآفرینی برای نسل جوان اظهار کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند ناامیدی را به نسل جدید منتقل کند و در چنین شرایطی ما باید تصویر روشنی از آینده ایران قوی، آباد و برخوردار از برنامه برای این نسل ترسیم کنیم.

یکتا افزود: مشکل ما این است که برای نسل آینده قدرت تصویرسازی کافی نداریم و این نسل با ابزارها و فضای رسانه‌ای جدید با سرعت زیادی در معرض پیام‌ها و تصاویر مختلف قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حدود یک سال است که روی گروه سنی ۱۴ تا ۲۴ سال و جمعیت حدود ۱۰ میلیون نفری این نسل تمرکز کرده‌ام و معتقدم باید ارزش‌ها و داشته‌های گذشته را با زبان و نگاه متناسب با آینده برای آنان عرضه کنیم.

راوی دفاع مقدس تأکید کرد: نباید با این مسئله شوخی کرد و نباید شرایط را عادی تلقی کرد، زیرا ممکن است آن‌قدر در وضعیت موجود بمانیم که ناگهان متوجه شویم از تحولات مهم عقب افتاده‌ایم.

قواره مدیریتی قم باید متناسب با جایگاه شهر تغییر کند

وی با اشاره به خاطره‌ای از روزهای پایانی جنگ گفت: زمانی که از جبهه بازگشته بودم و در حوزه اطلاعات مهندسی مسئولیت داشتم، یکی از مسئولان وقت مرا دید و پرسید چرا اینجا هستم و وقتی گفتم تازه از جبهه برگشته‌ام، به من گفت بدو و به جبهه برگرد.

یکتا ادامه داد: امروز نیز باید همین روحیه جدیت و احساس مسئولیت در مدیریت شهری وجود داشته باشد و مدیران بدانند فرصتی که در اختیار آنان قرار گرفته، برای خدمت به مردم است.

وی گفت: اگر قرار است قم در تراز یک شهر تمدنی و جهانی ساخته شود، باید همه ظرفیت‌های تخصصی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی در این مسیر به کار گرفته شود و از تجربه‌های موفق نیز استفاده شود.

راوی دفاع مقدس در پایان تأکید کرد: هر جا کار را علمی، تخصصی و همراه با اخلاص دنبال کردیم، هزینه‌هایی نیز پرداختیم اما در نهایت آن کار تثبیت شد و به نتیجه رسید و امروز نیز باید همین مسیر را با جدیت، انسجام و نیت خالص دنبال کنیم.