به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی اظهار کرد: پیش‌بینی سناریوهای احتمالی، پیشگیری از آسیب‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع چالش‌ها پیش از وقوع بحران است چرا که عدم آمادگی در تمامی ابعاد، منجر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر در شرایط اضطراری خواهد شد.

وی افزود: تحقق شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» در گرو هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مسئولیت‌پذیری در صیانت از جان شهروندان و حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی است.

قمری تصریح کرد: پایداری ارتباطات، نیازمند پایش مستمر دکل‌های مخابراتی (BTS) و تعویض به‌موقع سامانه‌های برق اضطراری و باتری‌هاست تا زنجیره ارتباطات حیاتی دچار اختلال نشود.

وی ادامه داد: ظرفیت حدود ۱۴۰۰ مگاواتی مولدهای برق اضطراری (دیزل‌ژنراتورها) در بخش‌های دولتی و صنایع استان باید همواره در وضعیت آماده‌به‌کار کامل باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: ضرورت دارد پوشش دوگانه‌سوزسازی خبازی‌ها که هم‌اکنون به مرز ۶۰ درصد رسیده، به همراه صیانت از منابع و چاه‌های آب شرب با جدیت پیگیری شود.

قمری با اشاره به تهدیدات نوین در فضای مجازی افزود: ارتقای امنیت سامانه‌ها و زیرساخت‌های IT دستگاه‌ها یک فرآیند مقطعی نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با تعامل کامل با بخش‌های نظارتی، درگاه‌های آسیب‌پذیر و سامانه‌های متصل به اینترنت عمومی را به‌طور مستمر پایش و ایمن‌سازی کنند.

وی با تأکید بر اینکه آمادگی دستگاه‌ها نباید محدود به مستندات کاغذی باشد بیان کرد: موفقیت‌های پیشین در مدیریت سوخت‌رسانی، نتیجه تمرین‌های عملیاتی و آمادگی ساختاری بوده است.

قمری تاکید کرد: نهادینه‌سازی سواد پدافندی و رفتارهای حفاظتی در میان مردم با همکاری صداوسیما و برگزاری منظم مانورهای تخصصی میزگردی و میدانی، از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی در سال جاری است و گزارش رفع نواقص احصاشده باید به دبیرخانه ستاد پدافند غیرعامل استان ارسال شود.