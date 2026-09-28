توسعه آموزش مهارتی مسیر تربیت نیروی متخصص برای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر دوشنبه در افتتاح هنرستان فنی و حرفهای پسرانه «سما» در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: میان دانایی و توانایی پیوندی ناگسستنی وجود دارد و جامعه دانا، جامعهای توانمند خواهد بود.
وی افزود: دانش و تخصص از اصلیترین اضلاع تاریخ ایران بزرگ بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه کشور نقشآفرینی کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه علمی کشور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از ارکان مهم توسعه و از پیشرانهای حرکتهای علمی در کشور بوده است.
احمدپور ادامه داد: این دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصص نقش قابل توجهی داشته و بسیاری از صنایع بزرگ کشور توسط فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی پایهگذاری یا توسعه یافتهاند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از شهدای والامقام کشور نیز از فارغالتحصیلان این دانشگاه بودهاند و این مجموعه در عرصههای مختلف علمی، اجتماعی و ملی نقشآفرینی کرده است.
معاون استاندار قزوین ایجاد و توسعه مدارس «سما» در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی را اقدامی مهم در تکمیل زنجیره آموزش دانست و بیان کرد: ایجاد این مدارس میتواند زمینه پیوند میان آموزش مدرسهای، آموزش عالی و نیازهای آینده کشور را فراهم کند.
احمدپور با تأکید بر ضرورت توجه به آموزشهای مهارتی گفت: تربیت نیروی متخصص باید از سنین پایین مورد توجه قرار گیرد و دانشآموزان علاوه بر دانش نظری، مهارتهای مورد نیاز برای حضور مؤثر در جامعه و بازار کار را نیز فرا بگیرند.
وی هدف از توسعه این مدارس را حمایت از نسل جدید و تربیت نیروهای متخصص برای ساختن آینده کشور عنوان کرد و افزود: توجه به نیازهای واقعی نظام آموزشی و تربیت نسل آینده، از ضرورتهای توسعه کشور است.
به گزارش مهر، هنرستان فنی و حرفهای پسرانه «سما» در محل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.
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