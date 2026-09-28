قیمت گازوئیل در انگلیس رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس اعلام شرکت خدمات خودرویی «آرای‌سی»، میانگین قیمت گازوئیل در انگلیس به رکورد تاریخی ۱.۹۹۱۸ پوند (۲.۶۵ دلار) در هر لیتر رسیده است. رکورد قبلی در ژوئن ۲۰۲۲ با قیمت ۱.۹۹۰۹ پوند ثبت شده بود.

اکنون پر کردن باک یک خودروی خانوادگی معمولی با ظرفیت ۵۵ لیتر حدود ۱۱۰ پوند هزینه دارد که ۳۱ پوند بیشتر از هزینه آن پیش از آغاز جنگ علیه ایران است.

سایمون ویلیامز، مدیر سیاست‌گذاری آرای‌سی هشدار داد افزایش قیمت گازوئیل تنها هزینه رانندگان را بالا نمی‌برد، بلکه قیمت کالاها و خدماتی را که حمل یا ارائه آنها به کامیون‌ها و خودروهای ون دیزلی وابسته است نیز افزایش خواهد داد و این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

قیمت بنزین نیز از اواخر فوریه به رکورد جدیدی رسیده و به ۱.۷۴ پوند (۲.۳۱ دلار) در هر لیتر افزایش یافته است. پر کردن کامل باک خودرو اکنون به طور میانگین ۹۵.۸ پوند هزینه دارد که ۲۲.۸ پوند بیشتر از پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.