اتحادیه اروپا درباره بحران قیمت انرژی در پی جنگ علیه ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دان یورگنسن، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به وزیران انرژی کشورهای عضو هشدار داد این اتحادیه در پی پیامدهای جنگ علیه ایران و اختلال در بازارهای نفت و گاز با بحران قیمت انرژی مواجه شده است.

یورگنسن اعلام کرد: ما با بحرانی در قیمت‌ها مواجه هستیم که به بحران عرضه مرتبط است.

وی گفت اتحادیه اروپا اکنون نسبت به زمستان ۲۰۲۱ آمادگی بیشتری دارد؛ زمانی که روسیه با کاهش صادرات گاز، عرضه انرژی به اروپا را محدود کرده بود. با این حال، یورگنسن از دولت‌های عضو خواست آمادگی‌های خود برای زمستان پیش‌رو را افزایش دهند.

کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا همچنین از کشورهای عضو خواست اقداماتی را برای حفظ روند تزریق گاز به مخازن ذخیره‌سازی یا کاهش مصرف گاز و برق در صورت تداوم بحران، در نظر بگیرند و این اقدامات را تا زمانی که لازم است ادامه دهند.