https://mehrnews.com/x3dbv6 ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷ کد مطلب 6961630 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷ رزمایش ۴۰ هزار نفری جانفدایان ایران در «پایتخت وحدت اسلامی» زاهدان- رزمایش بزرگ و باشکوه ۴۰ هزار نفری جانفدایان ایران در شهر زاهدان با حضور اقشار مختلف بسیجیان برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6961630 کپی شد مطالب مرتبط جوانان؛ از سنگرهای دفاع مقدس تا میدانهای تازه ایران ۲۱۲ شب حضور در میدان؛ حماسه ای دیگر از مردم زاهدان رزمایش بزرگ جان فدایان ایران در «زابل» برگزار شد نمایشگاه توانمندی بانوان زاهدانی؛ فرصتی برای رشد و درآمدزایی شکوه و اقتدار جانفدایان ایران در «ایرانشهر» برچسبها رزمایش جانفدا جانفدایان ایران زاهدان ایران قوی بسیجی
نظر شما