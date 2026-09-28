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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

رزمایش ۴۰ هزار نفری جان‌فدایان ایران در «پایتخت وحدت اسلامی»

رزمایش ۴۰ هزار نفری جان‌فدایان ایران در «پایتخت وحدت اسلامی»

زاهدان- رزمایش بزرگ و باشکوه ۴۰ هزار نفری جان‌فدایان ایران در شهر زاهدان با حضور اقشار مختلف بسیجیان برگزار شد.

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کد مطلب 6961630

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