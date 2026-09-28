https://mehrnews.com/x3dbt7 ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ کد مطلب 6961582 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ شکوه و اقتدار جانفدایان ایران در «ایرانشهر» ایرانشهر- رزمایش با شکوه جانفدایان ایران باحضور اقشار مختلف مردم و بسیجیان در شهرستان ایرانشهر برگزار شد. دریافت 30 MB کد مطلب 6961582 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح سفرهخانه سنتی در زاهدان همزمان با نخستین روز هفته گردشگری جوانان؛ از سنگرهای دفاع مقدس تا میدانهای تازه ایران هزار بسته نوشتافزار؛ هدیهای برای آینده دانشآموزان نیمروز برچسبها ایرانشهر رزمایش جانفدایان ایران جانفدا
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