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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

شکوه و اقتدار جان‌فدایان ایران در «ایرانشهر»

شکوه و اقتدار جان‌فدایان ایران در «ایرانشهر»

ایرانشهر- رزمایش با شکوه جان‌فدایان ایران باحضور اقشار مختلف مردم و بسیجیان در شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

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کد مطلب 6961582

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