به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبدالرحیم عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص)، در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، با اشاره به تلاش دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی برای تضعیف جبهه مقاومت، اظهار کرد: دشمن گمان کرد با حذف فیزیکی سید مقاومت، ستون خیمه مقاومت فرو میریزد، اما محاسبات دشمن بار دیگر به شکست انجامید.
وی افزود: جبهه مقاومت نهتنها تضعیف نشده، بلکه به یکپارچگی راهبردی آشکار و پنهان رسیده است.
سرلشکر عبداللهی با تأکید بر تداوم مسیر شهید سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: راه آن شهید در لبنان، فلسطین، یمن و عراق و اقصی نقاط جغرافیای مقاومت و حقطلبی با صلابت ادامه دارد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار مجاهدان و رزمندگان مقاومت اسلامی، با آمادگی کامل برای پاسخ قاطع و ویرانگر به هر تهدیدی علیه امت اسلامی ایستادهاند.
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