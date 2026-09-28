به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبدالرحیم عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)، در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، با اشاره به تلاش دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی برای تضعیف جبهه مقاومت، اظهار کرد: دشمن گمان کرد با حذف فیزیکی سید مقاومت، ستون خیمه مقاومت فرو می‌ریزد، اما محاسبات دشمن بار دیگر به شکست انجامید.

وی افزود: جبهه مقاومت نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه به یکپارچگی راهبردی آشکار و پنهان رسیده است.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر تداوم مسیر شهید سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: راه آن شهید در لبنان، فلسطین، یمن و عراق و اقصی نقاط جغرافیای مقاومت و حق‌طلبی با صلابت ادامه دارد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار مجاهدان و رزمندگان مقاومت اسلامی، با آمادگی کامل برای پاسخ قاطع و ویرانگر به هر تهدیدی علیه امت اسلامی ایستاده‌اند.