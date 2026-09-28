بقایی: حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگویی در نیویورک، در پاسخ به پرسشی درباره صحت خبر تمدید مدت حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در نیویورک به دلیل مذاکرات، اظهار کرد: خیر، تمدیدی صورت نگرفته است.

وی درباره زمان بازگشت وزیر امور خارجه کشورمان به تهران نیز گفت: زمان بازگشت وزیر امور خارجه طبق برنامه قبلی خواهد بود.

همچنین سیدعباس عراقچی امروز در نیویورک با طرف قطری به‌عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این دیدار پیش از ظهر به وقت محلی انجام می‌شود و انتظار می‌رود در آن، آخرین تحولات مربوط به پیام‌های مبادله‌شده از طریق واسطه‌ها با طرف آمریکایی مورد بررسی قرار گیرد.

گفته شده است که یکی از محورهای این رایزنی، شروط هفتگانه جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز خواهد بود؛ شروطی که سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده است.

در همین حال، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا در دستور کار این هیئت قرار ندارد.