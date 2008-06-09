تصمیم ایران به خارج کردن دارایی هایش از بانکهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در شماره امروز خود با اعلام این مطلب در ادامه به نقل از دیپلماتهای غربی نوشت : "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران به بانکهای بزرگ ایران دستور داده تا داراییها و سرمایه های خود را از بانکهای اروپایی به بانک مرکزی ایران منتقل کنند . این اقدام دولت ایران با هدف جلوگیری از بلوکه شدن دارایی ها و ثروتهای این کشور از سوی بانکهای اروپایی انجام می شود.

به ادعای این روزنامه، انتقال دارایی های بانکهای ایرانی به داخل این کشور توسط یک شبکه مخفی از شرکتهایی که مقر آنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون امارات است، انجام می شود.

دیلی تلگراف در ادامه نوشت : احمدی نژاد این اقدام را در واکنش به اخبار منتشر شده درباره احتمال تحریم بانکهای ایرانی از سوی اتحادیه اروپا انجام داده است.

به گفته دیپلماتهای غربی، دولت ایران به مقامهای بانک ملی ایران دستور داده تا دارایی های خود در اروپا را به ایران منتقل کنند.این دستور پس از آن صادر شده است که دولت آلمان بازرسی هایی را از بانک ملی شعبه هامبورگ انجام داد. به این بانک دستور داده شد تا انجام تحقیقات لازم، فعالیتهای خود را متوقف کند.

لازم به ذکر است، اتحادیه اروپا قرار است درباره فعالیت این بانک در اروپا تصمیم گیری کند.

