https://mehrnews.com/x3dbyF ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6961804 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ تجمع مردم یاسوج در دویست و دوازدهمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و دوازدهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 126 MB کد مطلب 6961804 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود دویستودوازدهمین شب اجتماع مردم سنندج در میدان آزادی پورامینی: حضور مردم در میدان، نماد مقاومت و عمل صالح است اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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