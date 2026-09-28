به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و همزمان با هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، نمایشگاه «عقیق مقاومت و ایستادگی» با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در نگارخانه سرو مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند افتتاح شد.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار سرهنگ شهید محمد صانعی‌پور، شهید همیار میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و از فعالان حوزه گوهرسنگ شهرستان فردوس را در کنار آثار جمعی از صنعتگران صنایع دستی استان به نمایش گذاشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری اظهار کرد: در نمایشگاه «عقیق مقاومت و ایستادگی» بخشی از آثار سرهنگ شهید صانعی‌پور از شهدای حوزه صنایع دستی و گردشگری استان که در زمینه سنگ‌های قیمتی، نیمه‌قیمتی و گوهرسنگ‌ها در شهرستان فردوس فعالیت داشته، عرضه شده است.

سیداحمد برآبادی افزود: بخش دیگری از این نمایشگاه به آثار جمعی از فعالان حوزه صنایع دستی اختصاص دارد که با موضوع پرچم، نقشه ایران و رهبر شهید تولید شده‌اند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه پیوندی میان هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری ایجاد کرده است، ادامه داد: گوهرسنگ‌ها یکی از زنجیره‌های ارزش خراسان جنوبی محسوب می‌شوند و توسعه این زنجیره همواره مورد تأکید استاندار و معاونان استاندار بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: توسعه زنجیره گوهرسنگ‌ها می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را در استان فراهم کند.

برآبادی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز چندین کارگاه در زمینه گوهرسنگ‌ها با حضور فعالان این حوزه برگزار شده است.

در حاشیه نمایشگاه «عقیق مقاومت و ایستادگی» همچنین تعدادی از تصاویر آثار نمایشگاه «ایستاده در غبار» که به آثار تاریخی آسیب‌دیده در جنگ‌های اخیر اختصاص دارد، به نمایش درآمده است.

در پایان این مراسم از احسانبخش، از فعالان حوزه گوهرسنگ‌های خراسان جنوبی، تجلیل شد.