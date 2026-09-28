«تداوم حماسه» روایتگر مسیر دفاع از سنگرهای ابتدایی تا موشک و پهپاد است

سرهنگ محسن کریمی دوشنبه شب در حاشیه برگزاری نمایشگاه «تداوم حماسه» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه اظهار کرد: نام آن را «تداوم حماسه» گذاشتیم زیرا امروز نیز ملت ایران همان حماسه دفاع مقدس را در برابر فشارهای روانی، اقتصادی، سیاسی و نظامی دشمن تکرار می‌کند.

کریمی با اشاره به بخش‌های متنوع نمایشگاه گفت: از سنگرهای ابتدایی جنگ مانند نخلستان و لاستیک و آجر تا سنگ‌چین، حفره روباهی و گونی‌سنگری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی در ادامه به نقش یکی از رزمندگان قزوینی در طراحی سنگر اشاره کرد و افزود: شهید عبدالحسین مشاطان، فرمانده گردان در عملیات بیت‌المقدس و از بچه‌های مهندسی رزم لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابیطالب(ع)، با استفاده از ورق و قوطی آهن سنگری طراحی کرد که رزمندگان بتوانند راحت‌تر در آن جان‌پناه بگیرند و افراد بیشتری در آن مستقر شوند.

دبیر اجرایی نمایشگاه «تداوم حماسه» ادامه داد: این سنگر امروز در کل کشور به «سنگر مشاط» معروف است، اما بسیاری حتی قزوینی‌ها نمی‌دانند مبدع آن شهید مشاطان بوده است.

کریمی تصریح کرد: ابتدای انقلاب حتی از امکانات ابتدایی هم بی‌بهره بودیم، اما امروز موشک و پهپاد داریم که همه تولید داخل و دانش بومی است و تنگه هرمز نیز به‌صورت هوشمند و با تکنولوژی روز مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف نمایشگاه گفت: آثار تجسمی و حجمی از سنگرهای ابتدایی تا دستاوردهای دفاعی امروز، غرفه‌های «پایگاه اسوه» بسیج، ادوات نظامی و تولیدات جدید به نمایش گذاشته شده است.

کریمی افزود: هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ با همکاری صدا و سیما برنامه زنده شامل خاطره‌گویی، روایتگری و تجلیل از خانواده شهدا برگزار می‌شود.

میزبانی از ۷ هزار دانش‌آموز

رئیس ستاد اجرایی کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان قزوین نیز از آموزش طرح آمادگی دفاعی مدارس در این نمایشگاه خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده است از فردا حدود هزار تا ۲ هزار دانش‌آموز از نمایشگاه بازدید کنند و برنامه‌های تئاتر، روایتگری، آموزش سلاح و نظام جمع برای آنان برگزار شود.

وی افزود: در مجموع حدود هفت هزار دانش‌آموز متوسطه اول با مفاهیم دفاع مقدس آشنا خواهند شد.

کریمی با تقدیر از حمایت‌های شهرداری قزوین گفت: شهرداری قزوین پیشران و موتور محرکه برنامه‌های ما بود و از روز اول بی‌ادعا و فعالانه پای کار بودند، در تأمین تجهیزات کمک کردند و حمایت معنوی داشتند.

گفتنی است نمایشگاه «تداوم حماسه» از ۳۱ شهریورماه افتتاح شده و تا هفتم مهرماه دایر است و هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ میزبان عموم مردم با برنامه‌های فرهنگی متنوع خواهد بود.

