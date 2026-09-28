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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

«تداوم حماسه» روایتگر مسیر دفاع از سنگرهای ابتدایی تا موشک و پهپاد است

«تداوم حماسه» روایتگر مسیر دفاع از سنگرهای ابتدایی تا موشک و پهپاد است

قزوین- دبیر اجرایی نمایشگاه «تداوم حماسه» گفت: این نمایشگاه با هدف روایت مسیر دفاعی کشور از سنگرهای ابتدایی دوران دفاع مقدس تا دستاوردهای دفاعی امروز برپا شده است.

سرهنگ محسن کریمی دوشنبه شب در حاشیه برگزاری نمایشگاه «تداوم حماسه» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه اظهار کرد: نام آن را «تداوم حماسه» گذاشتیم زیرا امروز نیز ملت ایران همان حماسه دفاع مقدس را در برابر فشارهای روانی، اقتصادی، سیاسی و نظامی دشمن تکرار می‌کند.

کریمی با اشاره به بخش‌های متنوع نمایشگاه گفت: از سنگرهای ابتدایی جنگ مانند نخلستان و لاستیک و آجر تا سنگ‌چین، حفره روباهی و گونی‌سنگری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی در ادامه به نقش یکی از رزمندگان قزوینی در طراحی سنگر اشاره کرد و افزود: شهید عبدالحسین مشاطان، فرمانده گردان در عملیات بیت‌المقدس و از بچه‌های مهندسی رزم لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابیطالب(ع)، با استفاده از ورق و قوطی آهن سنگری طراحی کرد که رزمندگان بتوانند راحت‌تر در آن جان‌پناه بگیرند و افراد بیشتری در آن مستقر شوند.

دبیر اجرایی نمایشگاه «تداوم حماسه» ادامه داد: این سنگر امروز در کل کشور به «سنگر مشاط» معروف است، اما بسیاری حتی قزوینی‌ها نمی‌دانند مبدع آن شهید مشاطان بوده است.

کریمی تصریح کرد: ابتدای انقلاب حتی از امکانات ابتدایی هم بی‌بهره بودیم، اما امروز موشک و پهپاد داریم که همه تولید داخل و دانش بومی است و تنگه هرمز نیز به‌صورت هوشمند و با تکنولوژی روز مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف نمایشگاه گفت: آثار تجسمی و حجمی از سنگرهای ابتدایی تا دستاوردهای دفاعی امروز، غرفه‌های «پایگاه اسوه» بسیج، ادوات نظامی و تولیدات جدید به نمایش گذاشته شده است.

کریمی افزود: هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ با همکاری صدا و سیما برنامه زنده شامل خاطره‌گویی، روایتگری و تجلیل از خانواده شهدا برگزار می‌شود.

میزبانی از ۷ هزار دانش‌آموز

رئیس ستاد اجرایی کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان قزوین نیز از آموزش طرح آمادگی دفاعی مدارس در این نمایشگاه خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده است از فردا حدود هزار تا ۲ هزار دانش‌آموز از نمایشگاه بازدید کنند و برنامه‌های تئاتر، روایتگری، آموزش سلاح و نظام جمع برای آنان برگزار شود.

وی افزود: در مجموع حدود هفت هزار دانش‌آموز متوسطه اول با مفاهیم دفاع مقدس آشنا خواهند شد.

کریمی با تقدیر از حمایت‌های شهرداری قزوین گفت: شهرداری قزوین پیشران و موتور محرکه برنامه‌های ما بود و از روز اول بی‌ادعا و فعالانه پای کار بودند، در تأمین تجهیزات کمک کردند و حمایت معنوی داشتند.

گفتنی است نمایشگاه «تداوم حماسه» از ۳۱ شهریورماه افتتاح شده و تا هفتم مهرماه دایر است و هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ میزبان عموم مردم با برنامه‌های فرهنگی متنوع خواهد بود.

کد مطلب 6961838

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