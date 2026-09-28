به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان قزوین با اشاره به تجربیات و آسیبهای ناشی از حملات اخیر اظهار کرد: حتی استان قزوین نیز از پیامدهای حملات و تهدیدات در امان نبوده و در این استان شاهد تخریب ساختمانها و از دست رفتن جان نیروها و خانوادهها بودهایم؛ بنابراین هیچ منطقهای را نمیتوان از تهدیدات امنیتی مصون دانست.
وی افزود: صرف تمرکز دستگاهها بر امور جاری برای حفظ امنیت جامعه کافی نیست و پدافند غیرعامل باید به عنوان یک اصل در ساختار سازمانها جای گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین ادامه داد: باید بررسی شود که در سال گذشته کدام دستگاهها با نگاه برنامهمحور و واقعی به موضوع پدافند پرداختهاند و کدام دستگاهها از این ضرورت حیاتی غافل بودهاند.
احمدپور با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت کارکنان و زیرساختها گفت: آمادگی پدافندی نباید به شکل اداری و روزمره دنبال شود، بلکه باید در قالب برنامههای عملیاتی و با هدف کاهش آسیبپذیری اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به احتمال سرمای شدید و نوسانات انرژی بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید از هماکنون برای نوسانات احتمالی در شبکه برق و گاز و همچنین تأمین نیازهای اساسی مردم برنامهریزی کنند تا در شرایط سخت جوی یا امنیتی با کمبود مواجه نشویم.
احمدپور بر ضرورت پایداری سیستمهای بانکی و مخابراتی نیز تأکید کرد و گفت: تجربه هکهای بانکی نشان داد که آسیب به اعتماد عمومی میتواند تبعات گستردهای داشته باشد؛ از این رو باید پدافند در حوزههای زیرساختی تقویت شود.
وی تأمین ذخایر کالایی در سردخانهها را از دیگر الزامات آمادگی استان دانست و افزود: هدف این است که در شرایط دشوار، مردم نسبت به تأمین نیازهای اساسی خود اطمینان داشته باشند و از شکلگیری بحرانهای اجتماعی جلوگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری در استانداردهای ساختوساز و توجه جدیتر به الزامات پدافندی شد و گفت: بسیاری از ساختمانهای شهری تنها به ایجاد فضای پیلوت برای خودرو اکتفا کردهاند، در حالی که این فضاها در شرایط بحرانی نمیتوانند جایگزین پناهگاههای استاندارد باشند.
احمدپور از مدیران دستگاههای اجرایی خواست پیش از آغاز هفته پدافند غیرعامل، ابلاغیهها و وضعیت زیرساختهای مجموعه خود را بررسی و اقدامات اصلاحی لازم را تکمیل کنند تا در زمان وقوع بحران، دستگاهها با کمترین آسیب مواجه شوند.
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