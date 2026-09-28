https://mehrnews.com/x3dbBn ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ کد مطلب 6961888 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ آژیر هشدار در عربستان فعال شد عربستان از صدور هشدار زود هنگام در منطقه جنوبی این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات عربستان سعودی اعلام کرد: یک هشدار زود هنگام در منطقه نجران برای هشدار درباره خطر صادر شده است. کد مطلب 6961888 کپی شد مطالب مرتبط بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن روایت وزارت خارجه عربستان از رایزنی بن فرحان و روبیو صنعا خواستار فشار جامعه جهانی به عربستان برای رفع محاصره یمن شد عبور ۱۹۸ کشتی از تنگه باب المندب طی ۵ روز دیدار وزرای خارجه آمریکا و عربستان برچسبها عربستان سعودی شبکه الجزیره یمن
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