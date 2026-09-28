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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

آژیر هشدار در عربستان فعال شد

آژیر هشدار در عربستان فعال شد

عربستان از صدور هشدار زود هنگام در منطقه جنوبی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات عربستان سعودی اعلام کرد: یک هشدار زود هنگام در منطقه نجران برای هشدار درباره خطر صادر شده است.

کد مطلب 6961888

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