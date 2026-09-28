به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه دوشنبه شب در جمع خبرنگاران به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، اظهار کرد: در ادبیات نوین اقتصادی، توسعه پایدار پیوندی ناگسستنی با امنیت سرمایه انسانی دارد و ماشینآلات و منابع مالی در فرایند تولید کالا و خدمات زمانی میتوانند به بهرهوری واقعی و ارزشافزوده منجر شوند که در محیطی امن و با تکیه بر نیروی کار سالم به کار گرفته شوند.
وی افزود: ایمنی در محیط کار نباید صرفاً یک تشریفات اداری یا هزینهای مازاد تلقی شود، بلکه باید آن را به عنوان زیرساخت حیاتی بقای تولید و عاملی مؤثر در ارتقای تابآوری صنایع مورد توجه قرار داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در عرصههای صنعتی و انرژی کشور بیان کرد: استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور و قطب استراتژیک صنایع پتروپالایشی، دریایی و کارگاهی، در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارد و این مختصات ویژه و حجم فعالیتهای سنگین، ضرورت استانداردسازی محیطهای کار و ارتقای فرهنگ خودکنترلی را دوچندان کرده است.
پروانه ادامه داد: هر حادثه شغلی علاوه بر تحمیل خسارات سنگین مادی به خطوط تولید، میتواند آسیبهای جبرانناپذیر روانی و معیشتی به جامعه کارگری و خانوادههای آنان وارد کند؛ خساراتی که جبران آن به مراتب پرهزینهتر از سرمایهگذاری اولیه برای تأمین تجهیزات حفاظت فردی، ارزیابی ریسک و برگزاری آموزشهای مستمر است.
وی صیانت از نیروی کار را از رسالتهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: تحقق این رسالت نیازمند همافزایی سه رکن اساسی شامل قانونمداری و استقرار الزامات حفاظت فنی توسط کارفرمایان، آموزش مستمر و رفتارمحور برای کارگران و نظارت نظاممند بازرسان کار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تأکید کرد: استانداردهای ایمنی و بهداشت کار باید به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و غیرقابل مذاکره در دستور کار همه واحدهای صنعتی قرار گیرد تا با نهادینه شدن رفتارهای ایمن، میزان حوادث ناشی از کار به حداقل ممکن کاهش یابد.
پروانه همچنین با اشاره به نقش آتشنشانان و نیروهای امدادی در حفاظت از جان انسانها و زیرساختها اظهار کرد: نمیتوان از مجاهدتهای خاموش و فداکارانه آتشنشانان و نیروهای امدادی در صیانت از سرمایههای جانی و زیرساختی یاد نکرد؛ متخصصانی که حضور شجاعانه آنان در زمان بروز مخاطرات، نقش مهمی در حفاظت از صنایع و مراکز جمعیتی دارد.
وی در پایان گفت: هفتم مهرماه فرصتی برای یادآوری این حقیقت است که ایمنی هزینه نیست، بلکه هوشمندانهترین سرمایهگذاری برای استمرار چرخه تولید و پاسداری از کرامت نیروی کار است و امید میرود با تقویت همافزایی میان جامعه کارگری، کارفرمایان، کارشناسان ایمنی و دستگاههای متولی در سراسر استان بوشهر، محیطهایی ایمنتر و عاری از آسیبهای شغلی برای پویایی اقتصاد ملی فراهم شود.
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