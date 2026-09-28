اجرای زیرساخت واحدهای مسکن ملی قابل افتتاح در دورود و الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان لرستان با بررسی آخرین وضعیت تسهیلات ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، روند اجرای زیرساخت‌ها، مشکلات تعاونی‌های مسکن و برخی موانع اجرایی این طرح برگزار شد.

بررسی وضعیت تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن

در این نشست، آخرین وضعیت تسهیلات ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بانک‌های تجارت، پارسیان، ملی و مسکن مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و موانع موجود در روند پرداخت تسهیلات این پروژه‌ها بررسی شد.

همچنین چالش‌های تعاونی‌های مسکن در تعامل با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دستور کار قرار گرفت و درباره مسائل مرتبط با این بخش بحث و تصمیم‌گیری شد.

بررسی زیرساخت پروژه‌های قابل افتتاح

روند اجرای زیرساخت پروژه‌های قابل افتتاح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های الیگودرز و دورود نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای مسکن استان بود.

اعضای شورا همچنین پیشنهاد اصلاحی واگذاری اراضی مشمول قانون جوانی جمعیت در الیگودرز و معمولان را بررسی کردند و درباره نحوه ادامه روند این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری شد.

پیگیری بازگشایی معبر سایت ۶۴۸ واحدی دورود

در بخش دیگری از این نشست، موضوع بازگشایی معبر دسترسی به سایت ۶۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دورود مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع این مانع و تسهیل دسترسی به این پروژه بررسی و تصمیم‌گیری شد.

تقدیر از شهرداری خرم‌آباد برای همکاری با پروژه‌ها

در ادامه جلسه، از مسئولان شهرداری خرم‌آباد به دلیل مساعدت‌ها، همکاری مناسب و تسهیل امور مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهر تقدیر شد.

برگزاری مستمر جلسات شورای مسکن لرستان

با توجه به اهمیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ضرورت پیگیری مستمر روند پیشرفت پروژه‌ها، جلسات شورای مسکن استان لرستان غالباً به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

در این جلسات، آخرین وضعیت پروژه‌ها، روند تأمین و پرداخت تسهیلات، اجرای زیرساخت‌ها و موانع و مشکلات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری می‌شود.