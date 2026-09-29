به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیرحسین محمودی اظهار داشت: دعوت شدن به تیم ملی بزرگسالان برای من افتخار خیلی بزرگی است و طبیعتاً حس فوقالعادهای دارم. پوشیدن پیراهن تیم ملی آرزوی هر فوتبالیستی است و من هم از روزی که فوتبال را شروع کردم، همیشه یکی از بزرگترین هدفهایم این بوده که بتوانم در بالاترین سطح برای کشورم بازی کنم.
وی ادامه داد: جا دارد بهصورت ویژه از امیر قلعهنویی تشکر کنم. ایشان به من اعتماد کردند و من را به تیم ملی بزرگسالان دعوت کردند و این موضوع برای من ارزش خیلی زیادی دارد. در بازی با ازبکستان هم دوباره به من فرصت بازی دادند. این فرصت برای من ارزشمندتر است، چون امسال در لیگ ایران دقایق بازی زیادی نداشتم، اما قلعهنویی همچنان من را زیر نظر داشتند و فرصت حضور در تیم ملی را در اختیارم قرار دادند.
بازیکن جوان تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: قطعاً وظیفه من این است که با تمرین و تلاش بیشتر، پاسخ اعتماد ایشان را بدهم و ثابت کنم که شایسته حضور در تیم ملی هستم. میدانم که برای ماندن در این سطح باید هر روز بیشتر تلاش کنم و از فرصتهایی که در اختیارم قرار میگیرد، بهترین استفاده را داشته باشم.
محمودی درباره حضور بازیکنان جوان در تیم ملی گفت: فکر میکنم حضور بازیکنان جوان در تیم ملی اتفاق خیلی خوبی است. جوانهای بااستعداد زیادی در فوتبال ایران حضور دارند و وقتی کادر فنی به آنها اعتماد میکند، انگیزهشان چند برابر میشود. البته صرفاً جوان بودن کافی نیست و همه ما باید در تمرینات و مسابقات کیفیت خودمان را نشان بدهیم و برای جایگاهی که به دست آوردهایم بجنگیم. خود من هم میدانم که هنوز راه زیادی در پیش دارم و باید اعتماد قلعهنویی و کادر فنی را بیش از قبل به دست بیاورم. حضور در تیم ملی مسئولیت بزرگی است و باید بتوانم با عملکردم نشان بدهم که این فرصت را جدی گرفتهام.
محمودی در پایان درباره هدفش برای حضور در جام ملتهای آسیا اظهار داشت: یکی از هدفهای مهم من حضور در جام ملتهای آسیاست. خیلی دوست دارم بتوانم با عملکرد خوب در باشگاه و تیم ملی، خودم را به کادر فنی ثابت کنم و جزو نفراتی باشم که در آن رقابتها پیراهن تیم ملی را میپوشند. میدانم رسیدن به این هدف آسان نیست و رقابت زیادی وجود دارد، اما تمام تلاشم را میکنم تا از هر فرصتی که در اختیارم قرار میگیرد، بهترین استفاده را داشته باشم.
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