مصدومیت نادر ستاره والیبال ایران در آستانه آغاز فصل باشگاهی اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد گلزاده، قطر پاسور والیبال ایران که برای فصل جاری به باشگاه پادووا ایتالیا پیوسته بود دچار یک مصدومیت نادر شد. این ستاره والیبال ایران دچار دررفتگی مفصل بین کف دست و انگشت شست خود شد که یک مصدومیت نادر به حساب می‌آید.

با توجه به این مصدومیت، گلزاده به مدت دو هفته باید از یک آتل مخصوص استفاده کند و پس از آن، برای بازیابی دامنه حرکتی انگشت خود، تمرینات توان‌بخشی را آغاز خواهد کرد. مدت زمان دقیق دوری او از میادین هنوز مشخص نشده و به روند بهبودی‌اش بستگی دارد.

مسابقات والیبال باشگاهی اروپا کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و تیم‌های مختلف خود را با برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای فصل جدید آماده می‌کنند. عرشیاه به‌نژاد هم امسال به تیم پادووا ایتالیا پیوست ولی در حال حاضر همراه تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویاست و پس از این مسابقات راهی ایتالیا خواهد شد.