۳۵ هزار بلیت برای دیدار روسیه و ایران فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۷ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه «آک بارس آرنا» شهر کازان رو در روی هم قرار می گیرند. در آستانه این دیدار، استقبال قابل توجهی از سوی هواداران روسیه صورت گرفته و تاکنون حدود ۳۵ هزار بلیت این مسابقه به فروش رسیده است.

روابط عمومی اتحادیه فوتبال روسیه (RFS) در گفتگو با خبرگزاری «sport۲۴» اعلام کرد: برای دیدار مقابل تیم ملی ایران حدود ۳۵ هزار بلیت به فروش رسیده است.

ورزشگاه کازان که میزبان این مسابقه خواهد بود، ظرفیت ۴۵ هزار و ۳۷۹ تماشاگر را دارد و با توجه به میزان بلیت‌های فروخته‌شده، این دیدار می‌تواند با حضور تعداد زیادی از هواداران فوتبال برگزار شود.

تیم ملی فوتبال ایران که پس از صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ در حال آماده‌سازی برای جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ است، پیش از این در دیداری دوستانه مقابل ازبکستان به میدان رفته بود و حالا در دومین بازی تدارکاتی خود در فیفادی مهرماه برابر روسیه قرار می‌گیرد.

روسیه نیز که به دلیل محرومیت همچنان از حضور در رقابت‌های رسمی بین‌المللی بازمانده است، در دیدارهای دوستانه خود به میدان می‌رود و تقابل با ایران یکی از مسابقات مهم این تیم در برنامه اخیرش محسوب می‌شود.