صعود دختر کوراش ایران به نیمه نهایی؛ مدال برنز قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم و پایانی رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (سهشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، فاطمه برمکی با برتری در دیدار نخست به مرحله نیمهنهایی راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد.
فاطمه برمکی، دیگر نماینده کشورمان در وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل یاچونگ یان از چین تایپه به برتری رسید و به دیدار نیمهنهایی صعود کرد.
نماینده کشورمان در این مرحله به مصاف برنده دیدار نمایندگان مغولستان و چین تایپه خواهد رفت.
پیش از این و در رقابتهای امروز، مجید وحید بریمانلو در رقابتهای وزن ۶۶- کیلوگرم در مرحله یکهشتم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر( یامباش – نصف ضربه فنی) از سد اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان عبور کرد. او در مرحله یکچهارم نهایی با رحیمالله نجمی از افغانستان دیدار خواهد کرد.
همچنین مریم پیمانی با شکست در نخستین دیدار خود در وزن ۸۷+ کیلوگرم مقابل نماینده مغولستان از دور مسابقات کنار رفت.
سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و محمدرضا عابدی محزون، مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی شاهد عملکرد ملیپوشان کشورمان هستند.
فاطمه برمکی باصعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات کوراش، مدال برنز خود را قطعی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم و پایانی رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (سهشنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، فاطمه برمکی با برتری در دیدار نخست به مرحله نیمهنهایی راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد.
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