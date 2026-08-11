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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

قتل با شلیک گلوله در مرند؛ قاتل در کمتر از نیم ساعت دستگیر شد

قتل با شلیک گلوله در مرند؛ قاتل در کمتر از نیم ساعت دستگیر شد

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری مرد ۵۴ ساله‌ای خبر داد که در پی یک درگیری و اختلاف شخصی، فردی را با سلاح گرم به قتل رسانده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: شب گذشته فردی به منزل یک شهروند ۵۴ ساله در یکی از محله‌های مرند مراجعه کرد و پس از ایجاد سر و صدا و بروز درگیری، این مشاجره به استفاده از سلاح گرم منجر شد.

وی افزود: در جریان این درگیری، صاحبخانه با سلاح گرم به سمت فرد مقابل شلیک کرد که بر اثر اصابت گلوله، وی جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: پس از اعلام وقوع قتل مسلحانه و متواری شدن عامل تیراندازی، کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله شناسایی و دستگیری متهم را در دستور کار قرار دادند.

اسدیان گفت: مأموران با انجام اقدامات تخصصی پلیسی و تحقیقات میدانی، موفق شدند در کمتر از نیم ساعت هویت و محل حضور متهم ۵۴ ساله را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اعتراف متهم در تحقیقات اولیه افزود: متهم ضمن پذیرش ارتکاب قتل، اختلافات شخصی با مقتول را انگیزه این اقدام عنوان کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات مقدماتی، متهم برای ادامه روند رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد و سپس روانه زندان شد.

کد مطلب 6914006

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