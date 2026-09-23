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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

دستگیری قاتل و همدستان وی در شبستر

دستگیری قاتل و همدستان وی در شبستر

شبستر- فرمانده انتظامی شهرستان شبستر از شناسایی و دستگیری قاتل و دو نفر همدست وی در کمتر از ۲۴ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاب شیرین دلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره قتل با اسلحه گرم در شهر بندر شرفخانه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شبستر قرار گرفت.

این مقام در ادامه افزود: ماموران با انجام اقدامات ویژه پلیسی و با اشراف اطلاعاتی، قاتل و دو نفر همدست وی که در قتل همکاری داشتند را شناسایی و متهمان به قتل را در شهربندر شرفخانه و یکی از روستاهای تابعه و متهم سوم را در یکی از شهرستان های استان همجوار دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در بازجویی های پلیسی به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف که با تکمیل پرونده جهت رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شبستر از شهروندان درخواست کرد هر گونه اطلاعات در خصوص افراد مشکوک و مجرمین را بلافاصله بصورت تلفنی ۱۱۰ و یا حضوری به یگان های انتظامی اطلاع دهند.

کد مطلب 6956489

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