پایان نزاع خونین بر سر حقابه در شهرستان میانه با دخالت پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز شنبه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی پاسگاه طوق، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد تعدادی از افراد بر سر موضوع حقابه با یکدیگر درگیر شده و با استفاده از چوب، چماق و شمشیر اقدام به نزاع و اخلال در نظم عمومی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: مأموران پس از حضور در محل، ضمن صدور دستورات قانونی و هشدارهای لازم، از افراد درگیر خواستند به نزاع پایان دهند، اما یکی از افراد حاضر در صحنه که یک قبضه شمشیر حدوداً یک متری در دست داشت، بدون توجه به دستورات پلیس ضمن ادامه رفتارهای خشونت‌آمیز، قصد حمله به مأموران و وارد کردن آسیب به یکی از افراد حاضر در محل را داشت.

رفیعی افزود: مأموران انتظامی در راستای اجرای قانون به‌کارگیری سلاح و پس از انجام اقدامات هشداردهنده از جمله شلیک تیر هوایی، ناچار شدند جهت کنترل وضعیت و جلوگیری از بروز خسارات جانی بیشتر، فرد مذکور را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار دهند.