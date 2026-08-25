سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های تالاب هشیلان اظهار کرد: این تالاب می‌تواند به یکی از پروژه‌های شاخص استان در مسیر تحقق شعار «دولت پای کار مردم» تبدیل شود؛ چراکه وضعیت هشیلان ارتباط مستقیمی با منابع آب، کشاورزی، معیشت مردم محلی و تنوع زیستی منطقه دارد.

وی افزود: تالاب هشیلان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند استان کرمانشاه است و شرایط آن تنها یک موضوع محیط زیستی نیست، بلکه با بخش‌های مختلف زندگی مردم منطقه ارتباط دارد؛ بنابراین برای حفاظت و احیای این تالاب باید مجموعه‌ای از عوامل مرتبط با آب، کشاورزی، معیشت و مشارکت جوامع محلی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به مطالعات علمی انجام‌شده درباره وضعیت تالاب هشیلان تصریح کرد: این مطالعات تأثیر فعالیت‌های کشاورزی بر وضعیت تالاب را نشان داده و همین موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به مدیریت منابع آب و همراهی جوامع محلی در حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند را دوچندان کرده است.

دزفولی‌نژاد با تأکید بر اینکه حفاظت از تالاب هشیلان بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: در رویکرد «دولت پای کار مردم»، مردم صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه خودشان بخشی از راه‌حل مسائل هستند و باید از ظرفیت آنها برای حل مشکلات استفاده شود.

وی ادامه داد: در موضوع تالاب هشیلان نیز کشاورزان، جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در کنار یکدیگر برای حفاظت و احیای این سرمایه طبیعی استان نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هر اندازه بتوانیم میان حفاظت از تالاب و منافع و معیشت مردم منطقه هماهنگی بیشتری ایجاد کنیم، امکان موفقیت برنامه‌های حفاظت و احیای هشیلان نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: اگر حفاظت از تالاب با منافع و معیشت مردم منطقه همسو شود، هشیلان می‌تواند به الگویی موفق از مشارکت مردم در حل یک مسئله مهم محیط زیستی تبدیل شود؛ الگویی که نشان دهد با همدلی، همراهی و حضور مردم می‌توان برای مسائل اساسی استان راهکارهای ماندگار ایجاد کرد.

دزفولی‌نژاد با بیان اینکه مسائل محیط زیستی نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف است، اظهار کرد: در موضوع تالاب هشیلان نمی‌توان تنها به اقدامات یک دستگاه متکی بود و لازم است ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاهی، تشکل‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه جوامع محلی در کنار یکدیگر قرار گیرد.

وی گفت: مردم منطقه بیش از هر مجموعه دیگری با شرایط تالاب و تغییرات آن ارتباط دارند و مشارکت آنها می‌تواند در شناسایی مسائل، اجرای برنامه‌های حفاظتی و دستیابی به راهکارهای متناسب با شرایط منطقه بسیار مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان ضمن تبریک مجدد هفته دولت اظهار کرد: امیدواریم در هفته دولت، علاوه بر بیان اقدامات و دستاوردهای انجام‌شده، مسیر مشارکت واقعی مردم در پروژه‌های مهم استان نیز بیش از گذشته تقویت شود و تالاب هشیلان یکی از نمونه‌های روشن این رویکرد باشد.