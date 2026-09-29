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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

حادثه دلخراش در جاده پیرانشهر ــ نقده ؛دو جوان در آتش جان باختند

حادثه دلخراش در جاده پیرانشهر ــ نقده ؛دو جوان در آتش جان باختند

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو در جاده نقده ــ پیرانشهر دو نفر فوت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: ، بامداد سه شنبه در اثر برخورد دو دستگاه خودرو در جاده نقده ــ پیرانشهر ( پیج هواربید) دو نفر فوت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از دریافت و ابلاغ ماموریت ازسوی مرکز پیام اورژانس استان، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس کارخانه قند و سه راهی جلدیان به محل حادثه اعزام شدند.

رضازاده گفت: متاسفانه به علت شدت حادثه خودروی دنا دچار حریق شده و دو سرنشین آن بر اثر سوختگی در دم جانباختند.

وی یادآور شد: سه مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس جهت بررسی‌های بیشتر به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6962049

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